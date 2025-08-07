LIVE – XRP (Ripple), Bitcoin Hyper, Bonk, PiNetwork, régulation… – Toute l’actualité du 07 août 2025

Pour Résumer

XRP dépasse les 3 $ grâce à une dynamique coréenne et à une adoption institutionnelle.

Bitcoin Hyper séduit avec un presale ambitieux et un rendement de staking impressionnant.

La CFTC autorise le trading spot crypto sur des plateformes enregistrées, signal fort pour le marché.

Ce jeudi 07 août, XRP continue de renforcer sa position sur le marché, franchissant le seuil des 3 $ grâce à une forte demande venue de Corée du Sud et une intégration stratégique via BDACS, un dépositaire institutionnel.

En parallèle, Bitcoin Hyper (HYPER) attire les regards avec un presale déjà massif à 7,12 millions de dollars, porté par un staking ultra-rémunérateur et une ambition claire d’exploiter le potentiel de Bitcoin via un Layer 2 innovant. Ces deux projets témoignent d’un écosystème en expansion, à la fois mature et tourné vers la performance.

De leur côté, Bonk et Pi Network traversent des phases plus délicates. Bonk se stabilise après un recul, tout en conservant le soutien d’une communauté active sur Solana.

Pi Network, quant à lui, encaisse un unlock massif et une baisse marquée, mais continue de construire, entre enchères de domaines, rumeurs open source et mobilisation de sa base.

Malgré la volatilité, ces projets démontrent que l’engagement communautaire et les perspectives d’évolution restent des moteurs puissants dans l’univers crypto.

Parallèlement, la CFTC vient de franchir un cap important. Elle autorise désormais le trading spot de cryptomonnaies sur des bourses à terme enregistrées. Cette avancée, bien qu’encadrée, légitime davantage l’utilisation de ces actifs sur des marchés structurés.

Elle montre aussi que les régulateurs s’ouvrent à des approches plus souples, sans pour autant renoncer aux exigences de transparence et de conformité.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur XRP, Bitcoin Hyper, Bonk, Pi Network et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

