Portefeuille ETH de 143 millions $ : Coinbase en pleine ascension

Un transfert de 33 000 ETH a marqué un tournant majeur, attirant l'attention des institutions sur Ethereum.

L'ETH a récemment franchi les 4 000 $, avec une forte reprise depuis juin, ce qui profite à Coinbase.

La prévente de Snorter arrive au moment où Ethereum prend de l'ampleur, offrant une nouvelle opportunité d'investissement dans l'écosystème crypto.

Un transfert majeur signe un tournant crucial

Ethereum connaît un heureux événement avec un mystérieux mouvement de fonds. Les transferts soudain et à grande échelle sont souvent un signe avant-coureur de changements majeurs sur le marché crypto.

L’ETH a atteint des sommets inédits, attirant l’attention des institutions financières. Selon Bernstein, Coinbase pourrait en bénéficier largement. L’augmentation de 80 % du prix de l’ETH depuis juin confirme l’intérêt croissant pour Ethereum, surtout après Circle.

L’ETH a franchi les 4 000 $, atteignant 4 350 $, un sommet inédit en huit mois de trading. Bien que le prix se soit stabilisé autour de 4 186 $, cette remontée suggère une reprise plus large. Bernstein annonce officiellement le début de la reprise des altcoins, avec Ethereum en tête.

Coinbase prête à capitaliser sur la reprise Ethereum

Coinbase, bien positionnée pour profiter de cette reprise, soutient plus de 250 tokens, dont des intégrations de la chaîne Base. Ses activités de staking représentent 10 % de son chiffre d’affaires, et la chaîne Base génère 75 millions de dollars annuels en frais de séquenceur. Le volume des transactions de la chaîne, atteignant 9 millions par jour, contribue également à stimuler l’écosystème Ethereum.

Bien que les actions de Coinbase aient chuté de 15 % après la publication de ses résultats du deuxième trimestre, Bernstein considère cette baisse comme temporaire. Selon eux, le deuxième trimestre n’a pas encore capturé l’engouement du marché. En juillet, les volumes de trading ont augmenté de 40 %, et Bernstein prévoit une demande refoulée dans les mois à venir.

Le transfert de 33 000 ETH marque un tournant

Le transfert de 33 000 ETH met en lumière l’intérêt croissant des institutions pour Ethereum. Que ce soit par des investissements directs ou via des plateformes comme Coinbase, cet intérêt semble croître.

Bernstein établit des parallèles avec l’évolution du Bitcoin, suggérant qu’Ethereum pourrait suivre une trajectoire similaire. Tous les regards sont désormais tournés vers l’identité de l’entité derrière ce portefeuille multisig et vers la capacité de Coinbase à capitaliser sur cette reprise.

La prévente de Snorter

$SNORT arrive à un moment clé, avec l’enthousiasme croissant pour Ethereum. Comme le marché des cryptos prend un nouvel élan, Snorter semble être bien positionné pour attirer l’attention des investisseurs. Alors que des mouvements majeurs se produisent sur Ethereum, de nouvelles opportunités émergent dans l’écosystème crypto.

Snorter pourrait bénéficier de cette dynamique, offrant des rendements attractifs aux participants de la prévente, avant même son lancement officiel.

