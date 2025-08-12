Bitcoin frôle 120 000 $ avec une hausse spectaculaire des cryptos

Pour Résumer

Le Bitcoin a frôlé son plus haut historique à 118 981,86 $, tandis que l'Ether a atteint 4 256,90 $.

Cette remontée des cryptomonnaies a coïncidé avec une hausse des contrats à terme sur les actions américaines, bien que ces dernières aient montré des signes de baisse, affectant les crypto-actifs.

L'expansion rapide de la dette américaine et l'injection continue de liquidités ont alimenté cette flambée, propulsant notamment le Bitcoin vers de nouveaux niveaux de résistance.

Bitcoin et Ether : Une remontée impressionnante mais volatile

Le niveau de hausse du Bitcoin marque son plus haut depuis décembre 2021, un peu plus de 122 000$. Cela, bien qu’il ait légèrement diminué par rapport à son pic du jour. Ce rebond des cryptomonnaies coïncide avec une hausse des contrats à terme sur les actions américaines. C’est en anticipation de rapports économiques clés sur l’inflation.

Vendredi dernier, Ethereum avait franchi la barre des 4 000 $ après près de deux ans. Cependant, le marché des actions a montré des signes de baisse. Cela, après avoir atteint des niveaux proches de leurs plus hauts historiques. Cette diminution a affecté les crypto-actifs, les entraînant dans leur sillage.

Certaines actions liées à la crypto, comme celles de Coinbase, Circle et Galaxy Digital, ont progressé de manière significative. Coinbase a gagné près de 3 %, Circle plus de 1 %, et Galaxy Digital a également progressé de 3 %. Le Bitcoin Strategy Proxy a lui aussi augmenté de plus de 1 %.

Août faible mais la hausse des cryptos se poursuit

Le mois d’août a traditionnellement été un mois plus faible pour les échanges, notamment sur les marchés des cryptomonnaies. Cependant, la forte hausse observée des cryptos et des actions au second trimestre a conduit à un ralentissement stratégique attendu. Les investisseurs anticipent une correction saine après des mois de hausse.

Markus Thielen, PDG de 10x Research, a attribué la récente flambée des cryptomonnaies en partie à l’expansion rapide de la dette américaine. Il note que le Bitcoin a quitté sa phase de consolidation en juillet, coïncidant avec la signature du Big Beautiful Bill par le président Trump. Ce projet de loi a permis une augmentation de 5 000 milliards de dollars du plafond de la dette.

Thielen insiste sur le fait que la hausse du Bitcoin n’est pas un hasard. Selon lui, elle est alimentée par l’expansion de la dette américaine et l’injection continue de nouvelles liquidités. Que l’économie soit en croissance ou en récession, l’afflux de dette reste un moteur pour des actifs tangibles comme le Bitcoin et l’or. Le Bitcoin pourrait bientôt atteindre un nouveau niveau de résistance majeur à 133 000 $.

L’Ether dépasse les 4 000 $ grâce aux flux

Simultanément, les actions liées à l’Ether ont aussi rebondi. De nouvelles sociétés de trésorerie ont attiré d’importants flux entrants, contribuant à la hausse de l’Ether au-delà des 4 000 $. Ce niveau est souvent perçu comme une barrière psychologique et technique importante pour les investisseurs.

Parallèlement, les ETF sur l’Ether ont enregistré des afflux plus importants que ceux sur le Bitcoin.

