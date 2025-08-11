XRP et ETH flambent : le signal tant attendu pour l’altseason

Pour Résumer

XRP et ETH mènent l’altseason 2025.

Le Bitcoin atteint 119 800 €.

Les altcoins dominent les volumes d’échange.

XRP et ETH : les fers de lance de l’altseason

Le marché crypto change de visage. En effet, XRP bondit de 16 % en 24 heures pour atteindre 3,65 €, un sommet inégalé depuis 2018.

Par ailleurs, Ethereum grimpe de 8,2 % à 3 950 €, porté par l’upgrade Dencun et des ETF ayant attiré 4,5 milliards d’euros d’inflows nets en 2025. Effectivement, ces hausses signalent une rotation massive des capitaux vers les altcoins.

D’ailleurs, l’Altcoin Season Index, à 59, frôle le seuil de 75, confirmant un momentum haussier. Les volumes d’échange d’XRP, à 22,4 milliards d’euros sur Binance, surpassent ceux du Bitcoin.

Cependant, le RSI d’XRP, à 88, indique une zone surachetée, et une correction à 3,20 € reste possible. Pour Ethereum, l’ETH/BTC ratio, à 0,037, progresse de 42 % en un mois, montrant un regain d’intérêt institutionnel.

Le marché crypto bascule

Ce rally secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,7 % à 119 800 €, mais sa domination chute à 60,5 %, un plus bas depuis mars 2025.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %. Effectivement, des altcoins comme Solana (+12 % à 185 €) et Cardano (+9 % à 0,93 €) surfent sur la vague.

Bitcoin Hyper, une couche 2 visant à accélérer les transactions BTC, attire aussi l’attention avec 7 millions d’euros levés en presale, mais sa volatilité reste un risque.

D’ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle la fragilité du marché. Cependant, les volumes d’ETH sur les DEX, comme Uniswap, bondissent de 18 %, et les liquidations de shorts, à 820 millions d’euros, renforcent l’élan haussier.

Effectivement, la clarté réglementaire en Asie et aux États-Unis dope XRP, tandis que les upgrades d’Ethereum attirent les développeurs.

Découvrir Bitcoin Hyper

Perspectives : une altseason historique ?

Ce boom pourrait redéfinir 2025. En effet, les analystes visent un XRP à 4,35 € et un ETH à 5 000 € d’ici septembre, portés par des ETF et une adoption croissante.

Par ailleurs, une baisse de la domination du Bitcoin sous 50 % pourrait libérer 200 milliards d’euros vers les altcoins. Effectivement, des événements comme l’inauguration de Trump en janvier 2026 pourraient amplifier cette tendance.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme Chainlink.

Cependant, la volatilité, avec un Nasdaq en repli de 1,4 % à 17 600 points, reste un piège. Cette flambée d’XRP et ETH annonce une altseason explosive, mais la prudence reste de mise.

