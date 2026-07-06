L’Ethereum Foundation (EF) a déposé 4 938 ETH, d’une valeur approximative de 7,86 millions de dollars au moment de la transaction, au sein du protocole Lido Finance. Ce mouvement a été repéré par le tracker Onchain Lens le 30 juin 2026.

Onchain Lens a souligné que la fondation pourrait continuer à renforcer cette position, bien que l’EF n’ait pas encore publié de déclaration officielle expliquant cette tranche spécifique. Ce transfert ne doit pas être considéré comme une simple note de bas de page dans la gestion de trésorerie.

Ce dépôt s’inscrit dans le cadre de la Treasury Staking Initiative, annoncée officiellement le 24 février 2026 via le blog de l’Ethereum Foundation. Ce programme vise à staker environ 70 000 ETH, les récompenses étant directement réallouées au développement du protocole, aux subventions (grants) et aux opérations courantes.

Désormais, la question structurelle n’est plus de savoir si l’EF participe au staking d’ETH, mais plutôt comment cette participation est répartie entre les protocoles de liquid staking tiers et ses propres validateurs auto-gérés.

Staking de l’Ethereum Foundation : Le dépôt Lido en perspective

Ce dépôt de 4 938 ETH survient après une période de mouvements significatifs dans la position de l’EF sur Lido. Fin avril 2026, la Fondation avait atteint près de 69 500 ETH stakés entre Lido et ses propres validateurs, frôlant son objectif interne. Elle avait ensuite entamé une sortie structurée de Lido via 271 transactions groupées de 811 wstETH chacune vers le contrat de retrait unstETH , débouclant environ 21 270 ETH (soit environ 49,6 millions de dollars).

Ce retrait avait été interprété par les analystes on-chain comme un rééquilibrage vers une infrastructure de validateurs auto-gérés plutôt que comme un retrait total du staking d’ETH.

Ce dernier dépôt représente donc une continuation d’une rotation active de la trésorerie plutôt qu’un pari directionnel. Lido Finance demeure l’un des plus grands protocoles de liquid staking sur Ethereum, contrôlant environ 22,8 % de l’ensemble des ETH stakés et émettant du stETH, un jeton de reçu liquide que les détenteurs peuvent utiliser dans l’écosystème DeFi pendant que leurs ETH sous-jacents génèrent des récompenses.

État de l’offre d’ETH : Soldes des exchanges et données on-chain

Le dépôt de l’EF intervient dans un contexte de contraction de l’offre d’ETH. Les soldes d’ETH sur les plateformes d’échange sont tombés à des plus bas de plusieurs années, selon les données on-chain agrégées, ce qui signifie que la quantité d’actifs disponibles à la vente sur les marchés ouverts a considérablement diminué.

À l’échelle du réseau, plus de 30 % de l’offre totale d’ETH, soit environ 36,6 millions d’ETH, était staké en janvier 2026. Ce record historique est porté par le staking institutionnel, les détenteurs corporatifs et la demande liée aux ETF.

Le trader crypto Ted Pillows, citant la structure des prix sur X, a qualifié le positionnement actuel de l’ETH de retour vers une zone de forte demande. Il a affirmé que l’actif « pourrait connaître un rallye de soulagement le mois prochain si le prix se maintient au-dessus du niveau des 1 500 $ ».

Le seuil des 1 500 $ fait office de support clé à court terme selon les commentaires des traders, bien que l’Ethereum peine à instaurer une dynamique haussière durable malgré la compression de l’offre.