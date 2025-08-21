Ethereum va-t-il résister à la chute sous 4 300 $ ou s’effondrer davantage ?

Pour Résumer

Le prix d'Ethereum a entamé une correction sous les 4 300 $, avec un soutien clé à 4 020 $.

La pression baissière persiste, notamment sous la moyenne mobile de 100 heures, renforçant la tendance.

Si le prix casse le support des 4 020 $, il pourrait descendre vers 4 000 $, mais un franchissement de la résistance à 4 350 $ pourrait inverser la dynamique.

La tendance baissière d’Ethereum

Le prix d’Ethereum a entamé une correction à la baisse sous les 4 300 $. Cette chute pourrait se prolonger vers la zone de support des 4 020 $.

Une chute sous les 4 300 $

Ethereum a démarré une baisse en franchissant les niveaux clés de 4 350 $ et 4 220 $. Le prix est désormais sous les 4 300 $.

Une pression baissière

Le prix se maintient sous la moyenne mobile simple de 100 heures, renforçant l’idée d’une poursuite de la tendance baissière.

Résistance à 4 350 $

Une ligne de tendance baissière se forme avec une résistance de près de 4 350 $ sur le graphique horaire d’ETH/USD.

Un test des 4 020 $

Ethereum pourrait tester le niveau de support des 4 020 $. Une rupture en dessous de ce seuil ferait descendre le prix vers 4 000 $.

Analyse technique d’Ethereum

Les indicateurs techniques montrent des signes de pression sur le marché d’Ethereum. Le MACD est en territoire baissier, et le RSI est sous 50, signalant une faiblesse.

MACD horaire

Le MACD d’ETH/USD montre un momentum baissier , renforçant les attentes de nouvelles baisses.

Le MACD d’ETH/USD montre un , renforçant les attentes de nouvelles baisses. RSI sous 50

Le RSI indique une pression vendeuse, avec un niveau sous 50, signalant que la dynamique est défavorable pour un rebond immédiat.

Les niveaux clés à surveiller

Support majeur – 4 020 $

La zone des 4 020 $ reste un point crucial. Une chute sous ce seuil pourrait propulser Ethereum vers des niveaux encore plus bas, autour de 4 000 $ voire 3 850 $. Résistance clé – 4 350 $

La résistance principale demeure à 4 350 $. Si le prix parvient à franchir ce niveau, il pourrait retrouver des gains et atteindre 4 500 $.

Quel avenir pour Ethereum ?

🚨 BREAKING: Altseason metrics are aligning bullish!$BTC dominance is breaking down from its channel → capital rotating away from BTC.$USDT dominance breaking down→ stablecoin sidelined money flowing into risk assets or altcoins. ETH/BTC ratio pushing against trendline… https://t.co/uqEcvHNjgA pic.twitter.com/x8URaEQ6Of — CryptoBusy (@CryptoBusy) August 21, 2025

Ethereum fait face à une période volatile. Si le prix ne parvient pas à franchir la résistance des 4 350 $, la pression baissière pourrait perdurer. Les prochaines heures seront déterminantes

Bref, les investisseurs doivent garder un œil sur les évolutions du marché pour saisir toute opportunité.

Source : CoinMarketCap

