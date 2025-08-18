Tom Lee compare l’élan d’Ethereum à celui du Bitcoin en 2017

Pour Résumer

Tom Lee compare ETH 2025 à BTC 2017.

Ethereum vise 14 000 €.

Bitcoin stabilisé à 119 800 €.

Tom Lee : Ethereum, le nouveau Bitcoin ?

Tom Lee fait des vagues. En effet, sur un podcast récent, le co-fondateur de Fundstrat affirme qu’Ethereum (ETH), à 3 990 €, revit l’élan du Bitcoin en 2017, quand le BTC a explosé de 1 000 $ à 20 000 $.

Par ailleurs, Lee prédit un bond d’ETH à 14 000 € d’ici fin 2025, voire 18 000 € à long terme. Effectivement, cette comparaison repose sur l’adoption institutionnelle croissante.

D’ailleurs, Bitmine Immersion Techs, dirigé par Lee, a acquis 833 137 ETH (3 milliards de dollars) en 27 jours, 12 fois plus vite que MicroStrategy avec le BTC.

Cependant, le RSI d’ETH, à 61, signale une zone haussière fragile, avec un risque de correction à 3 500 €.

Par ailleurs, des projets comme USDC sur Coinbase Base et l’L2 de Robinhood, bâtis sur Ethereum, renforcent son rôle central. Effectivement, ETH devient le choix de Wall Street pour la finance décentralisée.

Le marché crypto en ébullition

Ce parallèle secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, mais sa domination chute à 53,4 %, signalant une altseason. Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, les volumes sur Ethereum, à 11,56 milliards d’euros, surpassent ceux du BTC, portés par un staking à 3 % et 2,18 milliards d’euros d’inflows ETF.

D’ailleurs, les stablecoins, représentant 60 % des 250 milliards de dollars de market cap, dopent ETH, avec 95 % des volumes BitPay sur son réseau.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques. Par ailleurs, la GENIUS Act et l’IPO de Circle renforcent l’adoption institutionnelle.

Effectivement, l’ETH/BTC ratio, à 0,033, pourrait atteindre 0,14, comme en 2021, justifiant la cible de Lee.

Perspectives : un rally historique ?

Ce scénario pourrait tout changer. En effet, Lee voit Ethereum dépasser le market cap du BTC si l’adoption s’accélère.

Par ailleurs, Bitmine vise 5 % de l’offre ETH (6 millions d’ETH, soit 22 milliards d’euros), imitant MicroStrategy. Effectivement, l’intégration d’IA et la tokenisation d’actifs réels, comme les 6,4 milliards de dollars de frais Tether, propulsent ETH.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Solana.

Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et la concurrence de blockchains comme Cardano restent des pièges. Ce parallèle avec 2017 positionne ETH comme un titan crypto, mais la prudence reste de mise.

À lire aussi :