LIVE – XRP, Ethereum Solana, Token6900… – Toute l’actualité du 20 août 2025

Pour Résumer

XRP échoue à rester au-dessus des 3 $ malgré des volumes massifs.

Ethereum corrige mais reste porté par l’appétit institutionnel.

Solana consolide avant un automne décisif, Token6900 fait le spectacle.

XRP face à la zone des 3 dollars

Hier, XRP a tenté une percée au-dessus des 3 $, porté par un regain de volumes impressionnant. Cependant, la dynamique s’est rapidement essoufflée et le jeton est retombé autour de 2,89 $ aujourd’hui.

Parallèlement, la perspective d’un report de décision réglementaire concernant les ETF entretient une certaine prudence. Mais malgré ce recul, le marché continue de considérer ce seuil psychologique comme une zone stratégique, et la bataille des acheteurs reste loin d’être terminée.

Ethereum entre repli technique et espoir de reprise

Du côté d’Ethereum, la volatilité est restée de mise. Hier, une correction modérée a ramené le prix sous 4 200 $, et aujourd’hui ETH évolue proche de 4 100 $. Cependant, loin d’inquiéter les investisseurs, ce mouvement est perçu comme un retrait sain. En effet, plusieurs analyses évoquent déjà un scénario haussier vers les 5 000 $ d’ici la fin août, soutenu par des flux institutionnels.

Solana en consolidation et Token6900 en pleine effervescence

Solana a connu une forte pression vendeuse hier avant de retrouver un certain équilibre autour de 181 $. Mais la véritable curiosité se joue du côté de Token6900.

La levée en presale a franchi la barre des 2,2 millions $, et le projet continue d’alimenter les paris les plus audacieux. Parallèlement, les comparaisons avec d’autres memecoins explosifs rappellent que la spéculation reste une force motrice incontournable.

