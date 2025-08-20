LIVE – XRP, Ethereum Solana, Token6900… – Toute l’actualité du 20 août 2025

Journaliste spécialisée dans l’écosystème crypto et Web3, Oriane décrypte l’actualité des marchés, des projets blockchain et des grandes tendances du numérique pour Coinspeaker. Issu d’une formation en business et passionnée par l’univers décentralisé, elle explore les mutations technologiques, les enjeux économiques et les mouvements sociétaux liés aux cryptomonnaies. Forte de plusieurs années d’expérience dans la rédaction de contenus web, elle s’est progressivement tournée vers l’univers des actifs numériques, avec un intérêt marqué pour les dynamiques géopolitiques et macroéconomiques qui façonnent ce secteur en constante mutation. Rédactrice passionnée, son objectif est de décrypter l’actualité du Web3, des blockchains et des marchés numériques pour offrir aux lecteurs des analyses claires, fiables et percutantes
Pour Résumer
- XRP échoue à rester au-dessus des 3 $ malgré des volumes massifs.
- Ethereum corrige mais reste porté par l’appétit institutionnel.
- Solana consolide avant un automne décisif, Token6900 fait le spectacle.
XRP face à la zone des 3 dollars
Hier, XRP a tenté une percée au-dessus des 3 $, porté par un regain de volumes impressionnant. Cependant, la dynamique s’est rapidement essoufflée et le jeton est retombé autour de 2,89 $ aujourd’hui.
Parallèlement, la perspective d’un report de décision réglementaire concernant les ETF entretient une certaine prudence. Mais malgré ce recul, le marché continue de considérer ce seuil psychologique comme une zone stratégique, et la bataille des acheteurs reste loin d’être terminée.
Ethereum entre repli technique et espoir de reprise
Du côté d’Ethereum, la volatilité est restée de mise. Hier, une correction modérée a ramené le prix sous 4 200 $, et aujourd’hui ETH évolue proche de 4 100 $. Cependant, loin d’inquiéter les investisseurs, ce mouvement est perçu comme un retrait sain. En effet, plusieurs analyses évoquent déjà un scénario haussier vers les 5 000 $ d’ici la fin août, soutenu par des flux institutionnels.
Solana en consolidation et Token6900 en pleine effervescence
Solana a connu une forte pression vendeuse hier avant de retrouver un certain équilibre autour de 181 $. Mais la véritable curiosité se joue du côté de Token6900.
La levée en presale a franchi la barre des 2,2 millions $, et le projet continue d’alimenter les paris les plus audacieux. Parallèlement, les comparaisons avec d’autres memecoins explosifs rappellent que la spéculation reste une force motrice incontournable.
Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur XRP, Ethereum, Solana, Token6900 et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.
