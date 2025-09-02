Pour Résumer

Ethereum stagne à 4 264 $, perdant 5 % de dominance.

Solana et Cardano gagnent du terrain avec scalabilité et frais bas.

Un concurrent pourrait dépasser Ethereum d’ici 2026.

Ethereum face à ses limites techniques

Ethereum domine toujours la DeFi, avec une TVL de 88,8 milliards de dollars. Mais à 4 264 $, il stagne depuis août 2025. Effectivement, les frais élevés freinent l’adoption massive.

Malgré les upgrades de 2025, les gas fees restent à 0,5 $ en moyenne. Par ailleurs, la scalabilité limitée bride les dApps à forte demande. Ethereum traite 15 transactions par seconde, loin des besoins actuels.

D’ailleurs, les layer-2 comme Polygon allègent la charge. Mais leur complexité rebute les développeurs novices. En 2025, 40 % des nouveaux projets choisissent des blockchains alternatives.

Le RSI à 64 montre un momentum faiblissant. Effectivement, une correction à 3 500 $ est possible si Bitcoin chute. La capitalisation d’Ethereum, à 510 milliards de dollars, reste robuste mais vulnérable.

Solana : le rival qui accélère

Solana menace sérieusement Ethereum. À 187,75 $, elle vise 500 $ en septembre, selon ChatGPT 5. Effectivement, sa capacité à traiter 65 000 transactions par seconde séduit.

Les frais à 0,00025 $ attirent DeFi et NFT. Par ailleurs, la TVL de Solana atteint 10,7 milliards de dollars, en hausse de 300 % depuis 2024.

D’ailleurs, des ETF Solana spot dopent l’adoption institutionnelle. BlackRock a investi 2 milliards de dollars en SOL. Effectivement, la BCE explore un euro numérique sur Solana.

Solana a rebondi de 6 % en août malgré les corrections. Le support à 170 $ tient bon. Par ailleurs, 1 000 dApps renforcent son écosystème.

ChatGPT 5 voit un x3 pour Solana d’ici fin 2025. Sa capitalisation de 99 milliards de dollars pourrait tripler, menaçant la 2e place d’Ethereum.

Cardano : l’outsider qui monte

Cardano gagne du terrain à 0,58 $. ChatGPT 5 prévoit un bond à 2 $ en septembre. Effectivement, son approche scientifique séduit les développeurs.

La blockchain traite 2 000 transactions par seconde avec des frais à 0,01 $. Par ailleurs, sa TVL atteint 1,2 milliard de dollars, en hausse de 200 % en 2025.

D’ailleurs, l’upgrade Hydra améliore la scalabilité. Cardano attire les projets ESG, avec 500 millions de dollars investis dans des dApps vertes. Effectivement, son staking à 4 % plaît aux retail.

Le RSI à 67 signale un momentum haussier. Par ailleurs, un listing sur Binance pourrait pousser Cardano à 3 $. Sa capitalisation de 20 milliards de dollars reste modeste mais prometteuse.

Perspectives : Ethereum menacé ?

Ethereum risque-t-il de perdre son trône ? ChatGPT 5 souligne la concurrence féroce. Effectively, Solana et Cardano captent les flux institutionnels.

Par ailleurs, des memecoins comme Bitcoin Hyper ($BHYP) émergent. Lancé à 0,0001 $, il trade à 0,0003 $ avec 1,5 million de dollars levés. Sa hype communautaire pourrait drainer des capitaux des altcoins majeurs.

D’ailleurs, le marché crypto atteint 3 800 milliards de dollars. La dominance d’Ethereum chute à 13 %. Effectivement, les coupes de taux Fed à 68 % favorisent les altcoins…

