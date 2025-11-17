Tom Lee annonce un supercycle pour Ethereum : 100x en vue ?

Pour Résumer

Tom Lee voit dans la phase actuelle d’Ethereum le même creux que celui de Bitcoin avant son envolée passée.

Autour de 3 200 $, la zone d’accumulation des détenteurs de long terme agit comme plancher.

Selon lui, la raréfaction progressive de l’offre prépare un nouveau cycle haussier plutôt qu’une fin de parcours.

De Bitcoin à Ethereum, la thèse du « supercycle »

Lee rappelle qu’il avait mis Bitcoin sur la table pour ses clients dès 2017, en expliquant que l’histoire se construit justement au milieu des crashs. Depuis, le BTC a connu un enchaînement de bull runs, de baisses violentes et de longues périodes de stagnation.

Malgré tout, entre son niveau d’alors et le sommet au-delà de 126 000$ en octobre, l’actif a fini par faire ce fameux 100x qu’il revendique aujourd’hui.

Bitcoin is a volatile asset. We first recommended Bitcoin to Fundstrat clients in 2017 (1%-2% allocation)

– Bitcoin 2017 ~$1,000 Since then (past 8.5 years), $BTC:

– 6 declines > -50%

– 3 declines > – 75% 2025, Bitcoin 100x from our first recommendation TAKEAWAY:

To have… pic.twitter.com/xtIRGLdnWM — Thomas (Tom) Lee (not drummer) FSInsight.com (@fundstrat) November 16, 2025

À ses yeux, la situation actuelle d’Ethereum ressemble à ce moment de doute collectif. Le prix a marqué un record à 4 946$ en août, puis a décroché de plus de 35%, pendant que Bitcoin retombait lui aussi d’environ 25% sous son sommet.

Pour Lee, cette phase de digestion fait partie du scénario classique d’un « supercycle ».

Un marché secoué mais des mains fortes à l’achat

Sur le papier, l’ambiance n’a rien de triomphaliste. ETH navigue autour de 3 200$, loin de son plus haut historique, et l’ensemble du marché donne plutôt l’impression de souffler après la première jambe haussière du cycle.

Les taux restent élevés, les annonces politiques se succèdent, et la volatilité récente a rappelé que le risque n’a pas disparu.

Pourtant, en arrière-plan, les données on-chain dessinent une autre lecture. Le prix actuel d’Ether se situe à quelques centaines de dollars seulement de la zone de coût moyen des détenteurs de long terme, ces adresses qui accumulent patiemment depuis des mois.

🔍 $ETH ANALYSIS – 3D FRAME

Price is testing vital support zone $ETH is around $3,180–3,200 , right where it is:

EMA200 (purple): ~$3,076 MA89 (green): ~$3,077 ➡️ This is the final support of the medium-term uptrend . If this zone is broken → the trend will change to… https://t.co/RB5DUvAtUQ pic.twitter.com/CwNUEWebiJ — Bill Tech (@Tech_baro0) November 14, 2025

Cette zone, située autour de 2 900$, a rarement été enfoncée. La seule vraie incursion sous ce niveau a eu lieu au printemps, lors du choc lié aux nouveaux tarifs commerciaux imposés par Washington, qui avait fait vaciller tous les actifs risqués.

Historiquement, lorsque le marché replonge dans cette zone de coût des « stackers » de longue durée, la pression vendeuse finit par s’épuiser. Ceux qui accumulent depuis longtemps profitent des replis pour renforcer, tandis que les mains faibles se délestent au pire moment.

Si ETH revenait brièvement sous les 2 900$, cette zone serait probablement perçue par ces profils comme une nouvelle fenêtre d’accumulation plutôt que comme un signal de capitulation.

Les signaux on-chain d’un repositionnement de long terme

Cette bascule lente ne fait pas les gros titres, mais elle modifie la structure du marché. Plus la part d’ETH verrouillée chez des détenteurs patients augmente, plus l’offre réellement disponible pour les mouvements de panique se réduit.

C’est typiquement le genre de dynamique qui ne produit pas d’effet spectaculaire en quelques jours, mais qui prépare le terrain pour les phases suivantes du cycle, lorsqu’une nouvelle vague de demande arrive sur un flottant plus restreint.

On retrouve là un schéma déjà observé sur Bitcoin avant ses grandes accélérations. Des mois de consolidation où le prix semble ne « rien faire », pendant que des investisseurs à horizon long terme reconstituent des positions.

La différence, cette fois, tient au profil d’Ethereum lui-même. Entre les ETF spot, les mises à jour du réseau et la montée en puissance des L2, l’actif est de plus en plus perçu comme une infrastructure plutôt que comme un simple pari spéculatif.

Un scénario à 100x réaliste ou simple storytelling haussier ?

Reste la question qui fâche. Dire qu’ETH est « sur la même trajectoire que le Bitcoin des années 2017-2025 » revient à laisser entendre qu’un multiple à deux chiffres, voire à trois, est à portée de main sur la prochaine décennie.

À partir de 3 200$, un 100x signifierait un Ether autour de 320 000$, avec toute la réorganisation financière globale que cela impliquerait. Pris au pied de la lettre, le chiffre tient presque plus du symbole que d’un objectif de prix.

Si Ethereum suit même une fraction de cette trajectoire, les points d’entrée proches du coût moyen des accumulateurs actuels apparaîtront peut-être, avec le recul, comme des zones charnières du cycle. Rien ne garantit que l’histoire se répète à l’identique.

Pour suivre l’évolution des données on-chain d’Ethereum, consultez la feuille de route officielle d’Ethereum.

