BUIDL devient la garantie institutionnelle clé de Binance

Pour Résumer

Binance accepte désormais BUIDL, adossé aux bons de Trésor, comme collatéral institutionnel.

L’arrivée de BUIDL sur BNB Chain élargit son utilité et lui ouvre un écosystème DeFi de plus de 7,4 milliards de dollars.

Avec plus de 25 milliards de dollars d’encours, BUIDL domine les treasuries tokenisés et devient une référence.

Une intégration qui rassure les investisseurs institutionnels

Dès maintenant, les investisseurs peuvent utiliser le jeton BUIDL comme collatéral pour leurs opérations sur Binance.

En clair, ils gardent leurs fonds en sécurité tout en profitant d’une liquidité immédiate. Cette approche limite les transferts directs vers l’exchange, ce qui plaît énormément aux acteurs institutionnels.

BlackRock’s BUIDL, the world’s largest tokenized RWA, is now accepted as off-exchange collateral for trading on #Binance This milestone reflects our dedication to enabling institutions to access digital assets with control, yield, security, and capital efficiency. 👉… pic.twitter.com/zrumQtHMuQ — Binance (@binance) November 14, 2025

Le fonds BUIDL, émis par Securitize comme le RLUSD de Ripple, utilise la plateforme de garde Ceffu de Binance pour sécuriser ses actifs en garantie. Il se positionne comme une alternative très sûre aux stablecoins classiques. Contrairement à beaucoup d’entre eux, le rendement n’est pas théorique. Il est garanti par des Bons du Trésor américain bien réels.

Ce rendement tourne aujourd’hui autour de 4 %. Ce n’est pas énorme, mais c’est stable, régulé et transparent. Beaucoup d’institutions y voient une option fiable pour gérer leur trésorerie. L’intérêt du marché s’est manifesté très vite. La capitalisation boursière du BUIDL a d’ailleurs dépassé les 2,5 milliards de dollars en un temps record.

Catherine Chen, responsable des relations institutionnelles chez Binance, explique d’ailleurs que cette intégration s’aligne sur les normes des banques et des acteurs professionnels. Grâce aux partenariats triparty et à Ceffu, les investisseurs gardent un contrôle clair sur leur capital.

L’arrivée sur BNB Chain augmente l’utilité du fond

BUIDL ne reste plus cantonné à Ethereum. Avec sa nouvelle classe d’actions sur BNB Chain, il gagne accès à un écosystème très actif. La BNB Chain affiche plus de 7,4 milliards de dollars en valeur totale verrouillée. C’est un terrain fertile pour les projets DeFi et les stratégies institutionnelles.

Avant cela, le fonds était déjà présent sur Ethereum, Aptos, Avalanche, Solana, Arbitrum, Polygon et Optimism. Cette compatibilité élargie permet aux institutions d’utiliser BUIDL dans des montages variés. On pense aux produits dérivés, aux opérations structurées ou encore aux stratégies de gestion de liquidité.

Les investisseurs pros pourront ainsi utiliser leur capital de façon vraiment efficace, tout en gardant une exposition sûre aux bons du Trésor. De plus, le règlement s’opère de manière quasi instantanée via la blockchain.

Un actif tokenisé adopté à grande vitesse

Le gestionnaire d’actifs BlackRock gère plus de 13,4 trillions de dollars et continue d’influencer le marché crypto. Pour lui, BUIDL représente un tournant stratégique, car c’est son premier fonds de liquidité on-chain. Il donne aux institutions un produit stable, rentable et surtout conforme aux standards financiers traditionnels.

Cependant, BUIDL ne s’adresse pas au grand public. Le ticket d’entrée reste élevé : 5 millions de dollars minimum. Les frais de gestion, eux, se situent entre 0,2 % et 0,5 %. C’est très compétitif pour un produit institutionnel.

De plus, d’autres plateformes majeures l’utilisent déjà comme collatéral. On retrouve Deribit, Crypto.com et Bybit. Cette adoption progressive montre que le marché recherche des actifs tokenisés fiables et très régulés.

Selon RWA.xyz, le marché des treasuries tokenisés atteint aujourd’hui 8,57 milliards de dollars. Avec un encours de 25 milliards de dollars, BUIDL domine largement ce secteur. Son utilisation comme collatéral sur Binance lui confère une liquidité et une utilité inédites.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large. Les actifs tokenisés prennent de la place, car ils résolvent un problème que la finance traîne depuis cinquante ans.

Comme le rappelle Carlos Domingo, PDG de Securitize, les systèmes actuels reposent encore sur des logiciels des années 1970. Avec la blockchain, le règlement devient presque instantané. Et cela change tout pour les acteurs pros.

