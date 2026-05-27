Solana chute sous les 90 $ : le prix de SOL peut-il rebondir ?

Solana s’échange actuellement autour de 85 $, affichant une perte fractionnaire sur 24 heures. Cependant, cette modeste stabilisation masque un repli brutal de plusieurs semaines, et la question est désormais de savoir si le pire est derrière le réseau ou s’il reste encore des difficultés à venir.

Le cours du SOL a chuté de plus de 70 % par rapport à ses sommets de 2025, la dernière phase de 14 jours ayant à elle seule effacé environ 10 % de sa valeur, le prix glissant de près de 98 $ vers la zone des 80 $.

Ce qui rend cette baisse inhabituelle, c’est le contexte : l’activité on-chain ne s’est pas effondrée parallèlement au prix. En janvier, les volumes sur les DEX ont atteint environ 117 milliards de dollars, et le réseau a traité près de 160 millions de transactions quotidiennes, des chiffres qui feraient la une des journaux en plein marché haussier.

La vente massive reflète une rotation globale vers une réduction des risques (risk-off) plutôt qu’une détérioration spécifique à Solana. Les analystes citent une liquidité de plus en plus faible, les volumes de trading crypto au comptant ayant diminué de moitié, passant d’environ 2 000 milliards de dollars en octobre à 1 000 milliards de dollars fin janvier selon CryptoQuant. À cela s’ajoutent des vents contraires macroéconomiques liés aux attentes d’une Réserve fédérale plus restrictive suite à la nomination par le président Donald Trump de l’ancien banquier d’affaires Kevin Warsh pour diriger l’institution.

La capitalisation boursière des stablecoins a chuté d’environ 10 milliards de dollars, ce qui suggère que les capitaux quittent entièrement la sphère on-chain. Les flux institutionnels sont également devenus négatifs, les ETF Solana au comptant enregistrant une sortie nette de 11,9 millions de dollars en une seule journée et environ 8,92 millions de dollars sur la semaine. Parallèlement, les trésoreries d’entreprises détenant du SOL feraient face à environ 1,4 milliard de dollars de pertes latentes.

Le prix de Solana peut-il repasser au-dessus de 90 $ cette semaine ?

$SOL 3Day



Look, another Bear Flag



No one wants to believe #Solana could go all the way down to $44-$30, but reality says it's most probable



Been here long enough to know the unthinkable at first thought can happen



Remove the emotion and just unbiasedly evaluate the chart… pic.twitter.com/J8pPw3H7b1 — Crypto ₿ULL God, FSA, MAAA (@CryptoBullGod) May 26, 2026

Le premier niveau de support significatif pour Solana se situe à 83,5 $, avec une résistance initiale à 87,5 $ et un plafond secondaire à 88,8 $. Une reconquête nette de cette bande de résistance supérieure serait la condition minimale requise par la plupart des analystes techniques avant de considérer le rebond actuel comme autre chose qu’une simple consolidation.

Trois scénarios méritent d’être surveillés. Dans le cas haussier, une clôture décisive au-dessus de 88,40 $ avec un volume en hausse signalerait une nouvelle accumulation et ouvrirait la voie vers la zone des 95 $ à 100 $. Le scénario de base prévoit la poursuite d’une évolution latérale entre 84 $ et 88 $ pendant que le marché digère l’incertitude macroéconomique.

Le scénario baissier, que l’ analyse technique sur la structure actuelle de SOL identifie comme un risque réel, impliquerait une rupture du support de 83,5 $. Cela pourrait accélérer les ventes vers des niveaux inférieurs qui n’ont pas été testés depuis plusieurs mois.

La mise à jour Alpenglow reste un catalyseur fondamental à long terme, mais les mises à niveau de réseau freinent rarement à court terme les baisses de prix alimentées par le momentum. La patience semble donc être le maître-mot.

LiquidChain vise le potentiel des premiers arrivants face aux tests du SOL USD

Pour les investisseurs qui observent le SOL tester ses supports et qui envisagent des options de rotation, la divergence entre les fondamentaux on-chain solides de Solana et la faiblesse de son prix soulève une question : quel projet peut capturer la croissance de l’activité réseau sans subir le risque de baisse d’un actif unique ?

Un projet en phase initiale se positionnant précisément sur cette thèse est LiquidChain ($LIQUID). Il s’agit d’un protocole d’infrastructure Layer 3 qui fusionne la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unifié. C’est une réponse architecturale directe à la fragmentation qui oblige les capitaux à choisir entre différentes chaînes.

La couche de liquidité unifiée du projet permet une exécution inter-chaînes en une seule étape avec un règlement vérifiable. Son architecture permet aux développeurs d’accéder aux écosystèmes BTC, ETH et SOL sans les contraintes de redéploiement. La prévente est actuellement fixée à 0,01463 $ par jeton $LIQUID, avec plus de 807 000 $ récoltés à ce jour.