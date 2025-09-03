Etherex + Linea Ignition : DeFi catalyseur de liquidité massive

Pour Résumer

Linea Ignition distribue 1 milliard de tokens LINEA pour dépasser 1 milliard $ de TVL, stimulant Etherex, Aave et Euler.

Etherex connaît une hausse de 41 % incluant +200 millions $ de TVL ainsi qu'une hausse de 82 % du volume quotidien.

Brevis ZK sécurise les récompenses pendant que Linea devient un hub DeFi innovant .

Objectif : dépasser un milliard de dollars TVL

Linea Ignition vise à franchir le seuil symbolique du milliard de dollars sur son réseau DeFi. Le programme distribue 1 milliard de tokens LINEA aux fournisseurs de liquidité.

Ce dispositif soutient des protocoles clés : Etherex, Aave et Euler. Souhaitez-vous, vous aussi, profiter de cette opportunité pour renforcer vos rendements en DeFi ?

Etherex explose et attire les utilisateurs

Le prix d’Etherex (REX) a bondi de 41 %, atteignant environ 0,585 $, un record historique. Le volume quotidien a grimpé de 82 %, dépassant les 3,9 millions $, tandis que son TVL dépasse déjà 200 millions $.

C’est impressionnant de voir un tel enthousiasme transformer aussi vite la liquidité et la traction du marché.

Transparence garantie par Brevis ZK

Le programme utilise la technologie zero-knowledge pour valider toutes les récompenses. En conséquence, cela procure une garantie des calculs sécurisés, transparents et décentralisés.

Les récompenses sont verrouillées jusqu’au 27 octobre, puis libérées à 40 %, le reste se débloquant chaque jour sur 45 jours. C’est un mécanisme qui équilibre les gains immédiats et la stratégie à long terme. Ainsi, cela sert à renforcer la confiance des participants.

TVL dépasse le milliard de dollars

Linea a franchi un cap stratégique avec un TVL DeFi supérieur à 1 milliard $. Elle est en forte hausse sur 24 heures.

D’ailleurs, les protocoles comme Etherex, Aave et Renzo attirent une grande partie de ces capitaux. De ce fait, cette dynamique reflète l’appétit des investisseurs pour les programmes incitatifs. Elle contribue aussi à l’innovation des layer 2.

❗️@LineaBuild $LINEA TVL Reaches New ATH after Ignition Program launch#Linea’s #TVL has skyrocketed to a new ATH of $1.22B following the launch of its #Ignition Program. The initiative has driven a 325% growth in the past 30 days. pic.twitter.com/ziMDfxtgOF — 🇺🇦 CryptoDiffer – StandWithUkraine 🇺🇦 (@CryptoDiffer) September 3, 2025

Récompenses dynamiques et stabilité des pools

Etherex récompense l’activité selon le volume de swaps et le slippage. Par conséquent, c’est un système qui favorise la stabilité des pools. Puis, Euler et Aave ajustent leurs incitations pour encourager les dépôts dans les pools sous-utilisés.

En fait, c’est une logique incitant l’équilibre de la liquidité lié aux besoins du marché. Que pensez-vous de cette approche ? Est-elle durable et peut-elle consolider l’avenir de la DeFi ? En effet, elle apporte beaucoup d’améliorations.

Un carrefour d’innovation et de capital DeFi

Linea se positionne comme un hub de capital DeFi sur Ethereum. Plus précisément, elle combine des incitations intelligentes ainsi qu’une compatibilité technique. D’ailleurs, entre innovation, rendement et sécurité, la plateforme capte de plus en plus de capital.

En gros, vous pourriez avoir la chance unique d’accéder à des stratégies avancées tout en diversifiant votre portefeuille.

