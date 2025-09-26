Plus de 100 M€ détournés : Eurojust s’attaque à la fraude crypto

Pour Résumer

Eurojust arrête 5 suspects pour fraude crypto de 100 M€.

23 pays touchés, 100 victimes, sites fermés.

La plateforme promettait des rendements élevés sur BTC.

Une opération coordonnée à l’échelle européenne

Eurojust, sur demande des autorités espagnoles et portugaises, orchestre une action jour le 23 septembre 2025. Cinq suspects, dont le principal cerveau, sont arrêtés en Espagne, au Portugal, en Italie, en Roumanie et en Bulgarie.

Effectivement, des perquisitions visent cinq lieux, gelant des comptes et sauvant des actifs.

Cette fraude, active depuis 2018, cible des investissements en cryptos via une plateforme en ligne professionnelle. De plus, elle promet des rendements élevés sur Bitcoin et altcoins. En outre, les fonds sont détournés vers des comptes en Lituanie pour blanchiment.

Plus de 100 victimes, principalement en Allemagne, France, Italie et Espagne, perdent leurs économies. D’ailleurs, le suspect principal, un homme de 40 ans, gérait le site depuis l’Espagne. Effectivement, l’opération, soutenue par Europol, utilise un expert crypto pour tracer les flux.

En effet, Eurojust a créé une équipe d’enquête conjointe (JIT) Espagne-Lituanie depuis 2020. De plus, des mandats d’arrêt européens et des ordres de gel accélèrent l’action. En outre, les autorités saisissent des serveurs et 6 BTC, soit 600 000 €.

Le mécanisme de la fraude : un piège bien huilé

La plateforme offrait des rendements irréalistes, de 20 % par mois sur des investissements en BTC. Les victimes injectaient des fonds via des conversions en crypto. Effectivement, une fois les gains demandés, des « frais supplémentaires » étaient exigés avant la disparition du site.

De plus, le blanchiment passait par des comptes lituaniens et des mixers crypto. En outre, le réseau touchait 23 pays, avec des victimes perdant jusqu’à 1 million d’euros. D’ailleurs, 110 000 messages illicites sont recensés.

Cette arnaque, typique des scams Ponzi, exploitait la hype crypto. Effectivement, elle promettait un accès facile à des gains rapides. En effet, les victimes, souvent novices, ignoraient les risques.

De plus, Eurojust note une hausse de 30 % des fraudes crypto en Europe. En outre, les autorités tracent 2 millions de dollars en flux illicites. D’ailleurs, le cerveau principal avait des antécédents de blanchiment.

Impacts sur l’écosystème crypto européen

Cette opération secoue le marché. Bitcoin perd 12 % à 109 556 $, malgré la nouvelle. Effectivement, la capitalisation totale reste à 3 800 milliards de dollars.

Solana, à 195,75 $, profite de la traçabilité blockchain. De plus, sa TVL monte à 10,7 milliards de dollars. En outre, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025.

Cependant, la confiance retail s’érode. En effet, 70 % des investisseurs européens hésitent face aux scams. De plus, 80 % des altcoins risquent une correction post-hype.

D’ailleurs, les exchanges comme Binance renforcent la KYC. Effectivement, les flux illicites chutent de 35 %. En outre, MiCA impose des audits plus stricts.

À lire aussi :