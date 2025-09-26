Le marché s’effondre, Saylor maintient qu’il faut garder BTC

Pour Résumer

Le marché crypto s’effondre en 2025.

Michael Saylor prône de tenir Bitcoin à 109 556 $.

Pourquoi ce pari ? Analyse des impacts.

Une correction brutale secoue le marché

Le marché crypto chute de 10 % en septembre 2025, passant de 4 000 à 3 800 milliards de dollars. Bitcoin, à 109 556 $, perd 7 % en une semaine. Effectivement, le RSI à 58 signale une pression vendeuse accrue.

Les liquidations de positions longues atteignent 200 millions de dollars. De plus, les volumes quotidiens tombent à 45 milliards. En outre, les altcoins comme Solana (195,75 $) dégringolent de 5 %.

Cette correction suit une euphorie post-ETF, avec 25 milliards de dollars de flux en 2025. D’ailleurs, la volatilité à 25 % effraie les retail. Effectivement, la peur domine le marché.

En effet, l’inflation à 3,1 % et la dette US à 33 trillions dopent les ventes. De plus, les coûts énergétiques du minage, à 150 TWh, pèsent. En outre, les régulations freinent l’élan.

Saylor, l’apôtre du Bitcoin

Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, réaffirme sa foi en Bitcoin le 24 septembre 2025. Effectivement, sa firme détient 252 220 BTC, valant 28,4 milliards $.

De plus, MicroStrategy a levé 2,1 milliards $ pour acheter du BTC en 2024. En outre, Saylor compare Bitcoin à un « bunker numérique » contre l’inflation. D’ailleurs, sa stratégie survit à cinq corrections depuis 2020.

Son discours galvanise les hodlers. Effectivement, 60 % des investisseurs retail suivent son conseil. En effet, la rareté post-halving (3,125 BTC par bloc) soutient son pari.

De plus, Saylor prédit un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025. En outre, il cite la réserve US de 28 988 BTC comme signal haussier. D’ailleurs, les ETF BlackRock renforcent la confiance.

Impacts sur l’écosystème crypto

Cette correction touche tout le marché. Ethereum chute à 3 964 $, perdant 13 % en une semaine. Effectivement, la TVL DeFi recule à 80 milliards de dollars.

De plus, les stablecoins comme USDT (180 milliards) restent stables. En outre, Binance voit ses volumes spot baisser de 15 %. D’ailleurs, les flux illicites chutent de 35 % grâce à la conformité.

Cependant, certains hodlers accumulent. En effet, 300 adresses whale achètent 50 000 BTC à 110 000 $. Effectivement, la confiance institutionnelle persiste.

De plus, les altcoins comme XRP (2,90 $) résistent mieux. En outre, les layer-2 comme Arbitrum captent 30 % des flux DeFi. D’ailleurs, la correction purge les projets faibles.

Perspectives : hold ou panique ?

Saylor peut-il avoir raison ? ChatGPT-5 aligne sur un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025. Effectivement, l’adoption institutionnelle reste forte.

De plus, des lois comme le GENIUS Act dopent les stablecoins. En outre, une réserve chinoise pourrait surprendre. D’ailleurs, 10 milliards de dollars d’investissements sont attendus.

Cependant, les risques montent. En effet, la cybersécurité, avec 1,2 milliard de dollars perdus en hacks, inquiète. De plus, des taxes sur le minage pourraient freiner.

Septembre 2025 teste les nerfs. Effectivement, Saylor inspire les hodlers. La prudence s’impose face à la volatilité.

