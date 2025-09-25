LIVE – Aster, Hyperliquid, Ethereum… – Toute l’actualité du 25 septembre 2025

Pour Résumer

L'open interest d'Aster a bondi de +33 500 % en quelques jours, avec près de 25 milliards $ de volume.

Hyperliquid recule, dépassé par Aster en revenus et en volumes, sur fond de guerre des DEX.

Ethereum recule, les stablecoins sont dans le viseur du FMI, de la BRI et des régulateurs mondiaux.

Aster contre Hyperliquid …

Le phénomène Aster continue d’affoler les métriques. Suite au tweet de CZ, l’open interest d’Aster a explosé de +33 500 % en moins d’une semaine. Les volumes perpétuels ont atteint près de 25 milliards $, et le token lui-même a grimpé de +350 % depuis son lancement.

En toile de fond, Hyperliquid semble déjà bousculé par cette montée fulgurante : Aster l’a dépassé en volume quotidien et en revenus générés, déclenchant ce que certains appellent déjà une nouvelle guerre des DEX perpétuels.

Pour un projet aussi jeune, cette ascension est aussi rapide qu’inédite.

Ethereum en perte d’élan

De son côté, Ethereum peine à reprendre le dessus. Avec un prix oscillant entre 4 000 et 4 200 $, ETH enregistre une baisse d’environ 12% sur sept jours. Les capitaux semblent temporairement se rediriger vers des altcoins plus “agressifs” comme Aster, réduisant l’attrait court terme d’ETH.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Aster, Hyperliquid, Ethereum et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :