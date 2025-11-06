Franklin Templeton secoue Hong Kong avec son premier fonds tokenisé

Pour Résumer

Franklin Templeton lance le premier fonds monétaire tokenisé à Hong Kong, marquant une avancée majeure dans l'intégration des actifs numériques.

Le fonds, adossé à des obligations du Trésor américain, combine sécurité classique et rapidité de la blockchain, ciblant les investisseurs professionnels.

Cette initiative s'inscrit dans le plan "Fintech 2030" de la HKMA, visant à positionner Hong Kong comme un hub régional de la finance programmable.

Une première sous le signe de l’innovation

Tout d’abord, Franklin Templeton fait donc son entrée sur le marché des actifs numériques d’Hong Kong. En effet, le fonds « Franklin OnChain U.S. Government Money Fund » est une grande première locale. Par conséquent, ce produit financier innovant est réservé, pour le moment, aux investisseurs professionnels et institutionnels.

Ensuite, regardons son fonctionnement de plus près. Il s’agit en effet d’un fonds monétaire tokenisé adossé à des obligations du Trésor américain à court terme. En clair, il combine la sécurité d’un fonds classique et la rapidité de la blockchain.

The Digital Assets team at @FTI_Global has leveraged our proprietary Benji Technology Platform to bring a new tokenized security to market for professional investors in Hong Kong.​

​

This milestone marks the first end-to-end tokenized solution introduced by an asset manager in… pic.twitter.com/IUToAVlqnM — Franklin Templeton Digital Assets (@FTDA_US) November 4, 2025

Ainsi, les parts du fonds prennent la forme de jetons numériques, un peu comme des versions digitales des parts traditionnelles. Grâce à ça, tout le suivi des transactions devient beaucoup plus simple, plus clair et surtout bien moins coûteux pour tout le monde.

Enfin, le cadre réglementaire est soigneusement défini. Notamment, le fonds est officiellement enregistré au Luxembourg sous le régime UCITS. Par ailleurs, il représente une étape clé du « Project Ensemble« , le bac à sable réglementaire de la HKMA. Cette structure garantit donc une sécurité et une conformité totales.

Ce lancement confirme aussi la volonté d’Hong Kong de rester ouvert aux marchés mondiaux, en attirant capitaux, talents et projets liés aux actifs numériques.

Une collaboration stratégique pour un écosystème robuste

D’un côté, Franklin Templeton ne s’est pas lancé seul dans cette aventure. En réalité, il collabore avec HSBC et OSL Group, deux acteurs majeurs de la finance et de la crypto, afin d’assurer la distribution et la sécurité du produit.

En parallèle, la banque centrale d’Hong Kong, la HKMA, joue un rôle fondamental. En effet, son plan « Fintech 2030 » sert de feuille de route pour cette innovation. De plus, son « Project Ensemble » vise spécifiquement à tester l’utilisation de dépôts tokenisés. L’objectif est d’utiliser une monnaie numérique de banque centrale pour les règlements interbancaires.

Ce lancement ne concerne pas que la région : il s’inscrit dans une tendance mondiale vers la tokenisation des actifs réels. D’après un rapport de Ripple et Boston Consulting Group, ce marché pourrait atteindre près de 19 000 milliards de dollars d’ici à 2033.

De plus, la HKMA multiplie les collaborations internationales pour tester de nouveaux modèles. Elle travaille déjà avec les banques centrales de Brésil et de la Thaïlande sur des projets communs liés à la tokenisation et aux règlements transfrontaliers.

Hong Kong veut ainsi devenir un hub régional pour la finance programmable, capable de connecter les marchés d’Asie et d’Occident.

Un impact et des perspectives prometteurs

Immédiatement, l’enthousiasme est palpable chez les décideurs. Sandy Kaul, de Franklin Templeton, a souligné la volonté de collaborer avec des distributeurs traditionnels et Web3. De son côté, le Secrétaire aux Finances, Paul Chan Mo-po, a réaffirmé l’engagement à équilibrer innovation et protection.

À long terme, les perspectives de marché sont tout simplement colossales. Avec les estimations, cette initiative place Hong Kong et Franklin Templeton en tête de cette course financière.

D’ailleurs, cette stratégie s’aligne sur l’ouverture du territoire à de nouveaux produits comme le premier ETF Solana, qui confirme la volonté d’Hong Kong d’embrasser pleinement la finance numérique.

Finalement, Hong Kong accélère son virage numérique pour consolider son statut de place financière leader. D’autres grandes institutions pourraient aussi suivre cet exemple très prochainement. En conséquence, cela pourrait accélérer davantage l’adoption massive des actifs numériques dans la région.

