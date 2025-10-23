Hong Kong bat les États-Unis : feu vert pour le 1er ETF Solana

Pour Résumer

Le régulateur hongkongais autorise le tout premier ETF « spot » basé sur Solana, lancé par China Asset Management.

Cet ETF facilite l’accès à Solana sans portefeuille crypto, séduisant investisseurs particuliers et institutionnels.

Hong Kong devance les États-Unis et renforce sa position de hub mondial de la finance numérique et du Web3.

Un feu vert historique pour Solana

C’est officiel ! Le régulateur d’Hong Kong SFC vient d’approuver le tout premier ETF Solana au monde.

L’émetteur China Asset Management prévoit son lancement à la bourse d’Hong Kong dès le 27 octobre 2025, une date déjà très attendue par les investisseurs. Ce produit portera les codes 03460, 9460 et 83460 selon les catégories d’investisseurs.

Concrètement, cet ETF permettra d’investir directement dans Solana sans passer par des plateformes crypto. Un lot équivaudra à 100 parts, pour une mise minimale autour de 100 dollars. Les frais de gestion tourneront autour de 0,99 % par an, soit un coût plutôt compétitif face à d’autres produits crypto récents.

Cette approbation n’est pas anodine. Elle symbolise l’ambition d’Hong Kong de devenir la porte d’entrée asiatique de la finance numérique. Le gouvernement soutient déjà plusieurs initiatives pour attirer les entreprises Web3 et encourager les institutions à explorer les cryptos sous supervision claire.

Solana entre dans la cour des grands

Grâce à cette décision, Solana devient la troisième grande cryptomonnaie à obtenir un ETF spot, après Bitcoin et Ethereum.

Mais ce n’est pas seulement une victoire symbolique. Cet ETF rend enfin Solana accessible aux investisseurs institutionnels, qui préfèrent passer par des produits régulés plutôt que gérer leurs propres portefeuilles crypto.

En clair, plus besoin de s’y connaître en portefeuilles crypto ou en clés privées compliquées. Désormais, il suffit d’investir via la bourse, comme pour une action classique. Et avec l’essor mondial des ETF crypto, cette simplification rend l’accès aux cryptos plus facile que jamais.

D’ailleurs, plusieurs experts estiment que ce nouvel ETF Solana pourrait attirer jusqu’à 1,5 milliard de dollars dès sa première année. Cela renforcerait à la fois la liquidité de Solana et sa visibilité mondiale. Et forcément, cela pourrait aussi influencer le prix du SOL, souvent très sensible à l’arrivée d’investisseurs institutionnels.

Enfin, cet ETF arrive à un moment où Solana connaît un vrai regain d’intérêt. Son écosystème DeFi explose, ses volumes NFT repartent à la hausse et les développeurs affluents à nouveau. Autant dire que le timing est parfait.

Hong Kong prend une longueur d’avance sur les États-Unis

Ce feu vert envoie aussi un message clair à l’international. En approuvant cet ETF avant la SEC américaine, Hong Kong prouve qu’elle veut rester en tête de la course à l’innovation financière. Pendant que Washington hésite encore, la métropole asiatique agit.

Aux États-Unis, 90 demandes d’ETF sont actuellement en attente en raison du shutdown par le gouvernement. Plusieurs entreprises parmi eux comme VanEck ou 21Shares attendent toujours le feu vert de la SEC pour un ETF Solana.

Les discussions traînent, malgré la récente ouverture du régulateur sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Cette lenteur contraste fortement avec l’audace d’Hong Kong, qui adopte une approche pragmatique et ouverte.

Et pendant que la SEC tergiverse, certains analystes s’attendent déjà à une prochaine approbation de la SEC pour un ETF Solana américain. Si cela se confirme, la concurrence entre les deux marchés pourrait s’intensifier encore davantage.

En fin de compte, Hong Kong envoie un message puissant : la finance traditionnelle et les cryptos peuvent coexister. Cette approche équilibrée pourrait bien devenir le modèle à suivre, alors que les États-Unis s’enlisent dans la régulation.

