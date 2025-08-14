Pour Résumer

Google investit dans TeraWulf pour soutenir le minage de Bitcoin et le développement de l’IA.

Des accords avec Fluidstack permettront de déployer plus de 200 MW de puissance à Lake Mariner, et Google obtient près de 8 % du capital.

Ces contrats pourraient générer jusqu’à 8,7 milliards de dollars, et l’action TeraWulf bondit, illustrant la convergence IA‑blockchain et les infrastructures durables.

Google investit dans TeraWulf et accélère la course à l’IA et au Bitcoin

L’industrie du Bitcoin et de l’intelligence artificielle connaît un tournant majeur. En effet, l’entreprise américaine TeraWulf se spécialise dans le minage de cryptomonnaies et l’hébergement informatique haute performance (HPC).

Récemment, elle a annoncé deux accords stratégiques avec Fluidstack, un fournisseur de services cloud pour l’IA.

TeraWulf Signs 200+ MW, 10-Year AI Hosting Agreements with Fluidstack 🐺 TeraWulf will deliver over 200 MW of critical IT load at its Lake Mariner data center campus to Fluidstack. The agreements represent ~$3.7 billion in contracted revenue over the initial 10-year terms and… — TeraWulf (@TeraWulfInc) August 14, 2025

Ces contrats, d’une durée initiale de dix ans, prévoient le déploiement de plus de 200 mégawatts (MW) de puissance informatique critique dans le centre de données Lake Mariner, situé dans l’État de New York.

Par ailleurs, Google s’implique directement dans le projet. Le géant technologique garantit 1,8 milliard de dollars des obligations locatives de Fluidstack. Cela facilite le financement de la construction et des infrastructures.

En échange, Google obtiendra environ 41 millions d’actions de TeraWulf, soit près de 8 % du capital. Cette prise de participation renforce son influence dans le développement des infrastructures dédiées à l’IA et au Bitcoin.

Des contrats à plusieurs milliards de dollars

Les deux accords signés représentent un revenu contractuel estimé à 3,7 milliards de dollars sur la période initiale. De plus, si les deux options de prolongation de cinq ans sont activées, ce chiffre pourrait grimper jusqu’à 8,7 milliards.

TeraWulf prévoit de livrer 40 MW de puissance d’ici la première moitié de 2026.

Ensuite, l’ensemble du déploiement sera finalisé à la fin de la même année. Cette cadence montre la volonté de l’entreprise de devenir un acteur incontournable de l’hébergement HPC pour les applications d’intelligence artificielle.

Selon Paul Prager, PDG de TeraWulf, cette alliance marque « un moment déterminant » pour la société. Il précise que l’infrastructure reposera sur une énergie à faible coût et majoritairement décarbonée. Ainsi, ce projet répond à l’exigence croissante de durabilité dans le secteur des data centers.

Une dynamique boursière boostée par l’annonce

L’effet de ces annonces ne s’est pas fait attendre sur les marchés. L’action TeraWulf (WULF) a bondi de plus de 46 % en séance. Elle a atteint son plus haut niveau depuis janvier.

Source : Yahoo Finance

Depuis son creux d’avril, le titre a progressé de 165 %, bien que le bilan annuel reste légèrement négatif.

Pour les analystes de Clear Street, ces contrats sont « transformateurs ». Ils offrent une meilleure visibilité sur la croissance et la rentabilité de l’entreprise.

Cette dynamique positive se distingue dans un marché encore marqué par la prudence. En effet, l’engagement de Google, tant financier que stratégique, apporte un gage de crédibilité. La participation d’un acteur de cette envergure rassure les investisseurs.

De surcroît, elle peut encourager d’autres entreprises à s’intéresser à l’infrastructure dédiée à l’IA et au minage Bitcoin.

Vers une nouvelle ère pour le minage et l’IA

Cet accord, au-delà des simples statistiques, met en évidence une tendance sous-jacente : l’intégration grandissante de l’intelligence artificielle et de la blockchain. Les exigences énormes en termes de capacité de traitement des modèles d’IA résonnent avec les infrastructures de minage Bitcoin.

Ces dernières sont fréquemment déjà préparées pour traiter de telles charges. Par conséquent, en fusionnant ces deux sphères, TeraWulf et ses associés ont pour objectif d’optimiser la rentabilité. Ils optimisent aussi l’emploi de leurs ressources énergétiques.

Si tout va comme prévu, ce projet pourrait devenir un exemple à suivre pour d’autres initiatives comparables à l’échelle mondiale.

La collaboration entre Google, Fluidstack et TeraWulf illustre comment un partenariat robuste entre les secteurs de la technologie, de la finance et de l’énergie peut favoriser une transition vers des infrastructures plus efficaces et durables.

Par ailleurs, cette forme de collaboration pave la route vers une nouvelle ère de centres de données écoresponsables.

Source : Investors.com

