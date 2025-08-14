Pour Résumer

Michael Saylor et Strategy détiennent 628 946 bitcoins, soit près de 3 % de l’offre mondiale.

L’action $MSTR bénéficie d’un premium grâce à quatre leviers : levier financier, marché d’options, flux passifs et accès institutionnel.

Strategy combine ainsi finance traditionnelle et Bitcoin pour consolider sa position sur le marché crypto.

Une réserve colossale qui surpasse celle des gouvernements

Au 10 août 2025, Michael Saylor, président exécutif de Strategy (anciennement MicroStrategy), détient avec son entreprise 628 946 bitcoins. Ainsi, la valeur totale atteint environ 77 milliards de dollars, soit près de 3 % de l’offre mondiale en circulation.

Par conséquent, Strategy devance même les États-Unis et la Chine en matière de détention de Bitcoin.

Today, Strategy’s Bitcoin holdings closed at an all-time high of $77.2 billion. pic.twitter.com/NgssOoIFKy — Michael Saylor (@saylor) August 13, 2025

Ce résultat impressionnant découle d’une stratégie pensée sur le long terme. L’entreprise a acquis ses bitcoins à un prix moyen de 73 288 $ l’unité. Ainsi, l’investissement total atteint 46,1 milliards de dollars.

De son côté, Michael Saylor détient 17 732 bitcoins pour une valeur d’environ 1 milliard de dollars. Il affirme n’avoir jamais vendu un seul satoshi. De plus, il continue d’en accumuler.

Entre le 4 et le 10 août 2025, Strategy a acheté 155 bitcoins supplémentaires pour environ 18 millions de dollars. Cette acquisition a été financée grâce à la vente d’actions privilégiées, ainsi qu’aux fonds obtenus lors d’une précédente introduction en bourse.

Les quatre leviers qui font la différence

Michael Saylor a récemment expliqué sur X (anciennement Twitter) pourquoi l’action $MSTR se négocie à un prix supérieur à la valeur nette de ses bitcoins. Selon lui, cet écart repose sur quatre leviers majeurs : l’amplification du crédit, l’avantage des options, les flux passifs et l’accès institutionnel.

$MSTR trades at a premium to Bitcoin NAV due to Credit Amplification, an Options Advantage, Passive Flows, and superior Institutional Access that equity and credit instruments provide compared to commodities. pic.twitter.com/AYQlytS4ID — Michael Saylor (@saylor) August 13, 2025

L’amplification du crédit permet à Strategy d’utiliser un levier de 2 à 4 fois, augmentant ainsi considérablement son exposition au Bitcoin. Les produits financiers traditionnels, comme les ETP Bitcoin spot, ne permettent pas une telle approche.

Les gains sont amplifiés lorsque le marché monte, mais le risque augmente aussi lors des baisses. En parallèle, Strategy bénéficie d’un marché d’options très développé, avec plus de 100 milliards de dollars d’intérêts ouverts.

En comparaison, les ETP Bitcoin affichent environ 30 milliards, et les contrats à terme du CME environ 20 milliards. Cette liquidité attire de nombreux investisseurs institutionnels.

Un modèle hybride entre finance traditionnelle et crypto

Les flux passifs constituent un atout supplémentaire : Strategy est incluse dans plusieurs grands indices boursiers tels que le NASDAQ 100, le MSCI et le Russell 1000.

Cette présence assure un afflux automatique de capitaux via les fonds indiciels et ETF qui suivent ces indices, renforçant la valeur de l’action $MSTR et maintenant une prime par rapport au Bitcoin.

L’accès institutionnel est également déterminant : grâce à son statut coté et à sa solidité financière, Strategy peut mobiliser environ 35 000 milliards de dollars en actions et 60 000 milliards en crédits.

En comparaison, les ETP Bitcoin spot ont accès à environ 700 milliards, et le Bitcoin physique disponible sur le marché ne dépasse pas 150 milliards.

Cette capacité à attirer des capitaux massifs donne à Strategy une marge de manœuvre exceptionnelle, lui permettant d’accroître son exposition au Bitcoin et de consolider sa domination sur le marché.

En résumé, Michael Saylor ne se contente pas d’être un investisseur : il positionne le Bitcoin comme le trésor des décennies à venir. Avec Strategy, il construit un véritable pont entre la finance traditionnelle et l’univers crypto.

Ce modèle hybride, soutenu par des leviers financiers puissants, pourrait façonner l’évolution du marché des cryptomonnaies dans les années à venir.

Source : Strategy.com

