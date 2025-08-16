Hong Kong : Avenir mise 1,3 milliard $ sur les ETF Bitcoin

Pour Résumer

Avenir investit 1,3 milliard $ dans les ETF Bitcoin.

Le Bitcoin grimpe à 119 800 €.

Hong Kong consolide son statut de hub crypto.

Avenir : un pari massif sur le Bitcoin

Avenir fait des vagues. En effet, le 14 août 2025, Avenir Group annonce détenir 1,3 milliard de dollars dans des ETF Bitcoin spot, notamment via l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, représentant 87 % de son portefeuille.

D’un autre côté, cet investissement, équivalent à 4 450 BTC, positionne vraiment Avenir comme le plus grand détenteur institutionnel d’ETF Bitcoin en Asie. Effectivement, cette allocation reflète une confiance croissante dans le BTC comme actif de long terme.

D’ailleurs, Hong Kong, avec son cadre réglementaire favorable via l’Astana International Financial Centre, attire beaucoup les capitaux mondiaux.

Les ETF spot, lancés en avril 2024, utilisent un modèle in-kind, permettant des échanges directs en BTC. Mais, un RSI à 61 signale une zone haussière fragile, risquant une correction à 100 000 €.

Par ailleurs, Avenir suit des géants comme Harvard, qui détient 116,7 millions de dollars en IBIT. Effectivement, ce pari dope la légitimité du Bitcoin.

Le marché crypto en ébullition

Ce mouvement secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,6 % à 3 990 €.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, les ETF Bitcoin de Hong Kong, gérés par China AMC et Harvest avec OSL, détiennent 2,1 milliards de HKD (269 millions de dollars), bien en deçà des 64,7 milliards de dollars de l’IBIT.

D’ailleurs, les volumes sur le HKEX explosent de 20 %, portés par 247 BTC d’inflows nets. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques.

Effectivement, la domination Bitcoin à 53,4 % signale une rotation vers les altcoins, mais les ETF spot, avec des frais à 0,5 %, attirent les institutionnels. Par ailleurs, la Corée du Sud et Singapour suivent ce modèle, renforçant l’Asie comme hub crypto.

Perspectives : un tournant pour l’Asie ?

Ce pari pourrait tout changer. En effet, Avenir anticipe une hausse du Bitcoin à 250 000 € d’ici 2026, selon les analystes, avec des ETF captant 5 milliards de dollars de flux régionaux.

Par ailleurs, Hong Kong, avec 8,6 milliards de HKD (1,1 milliard de dollars) en ETF crypto, vise à concurrencer les États-Unis. Effectivement, des réglementations pro-crypto et l’absence de restrictions pour les investisseurs étrangers dopent l’adoption.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Solana. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des incertitudes macroéconomiques restent des pièges.

Ce move d’Avenir fait de Hong Kong un titan crypto, mais la prudence reste de mise.

