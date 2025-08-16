Nouvelle loi à New York : une taxe crypto de 0,2 % en vue

Pour Résumer

New York vise une taxe crypto de 0,2 %.

Bitcoin stabilisé à 119 800 €.

Les fonds financeront la prévention scolaire.

Une taxe pour financer la prévention

New York fait des vagues. En effet, le 13 août 2025, le député Phil Steck dépose l’Assembly Bill 8966, proposant une taxe de 0,2 % sur l’achat, la vente ou le transfert d’actifs numériques, incluant Bitcoin, Ethereum et les NFT.

Par ailleurs, effective dès le 1er septembre, cette taxe affecterait toutes les transactions sur les plateformes opérant dans l’État. Effectivement, les recettes financeront des programmes scolaires de prévention contre la toxicomanie dans le nord de l’État.

D’ailleurs, cette initiative pourrait générer 158 millions de dollars par an, selon les estimations. Cependant, aucun lien direct entre cryptos et consommation de substances n’est établi, ce qui questionne l’équité de la mesure.

Par ailleurs, New York, pionnière avec la BitLicense de 2015, renforce son cadre réglementaire strict. Effectivement, cette taxe vise à lier l’innovation numérique à des enjeux sociaux, mais elle risque de freiner les investisseurs locaux.

Le marché crypto sous pression

Ce projet secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,6 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, les volumes sur les exchanges comme Coinbase, à 70 % basés à New York, pourraient chuter si les traders migrent vers des États comme le Texas.

D’ailleurs, les stablecoins, représentant 43 % des transactions crypto, pourraient être les plus touchés, avec un coût additionnel de 20 $ par 10 000 $ échangés.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques du secteur. Effectivement, la domination Bitcoin à 53,4 % signale une rotation vers les altcoins, mais cette taxe pourrait décourager les petits investisseurs.

Par ailleurs, des géants comme Gemini et Paxos, basés à New York, pourraient délocaliser.

Perspectives : un frein ou une opportunité ?

Cette taxe pourrait tout changer. En effet, si adoptée, elle générerait des fonds pour 1,2 million d’élèves dans 700 écoles, répondant à une hausse de 10 % des cas de toxicomanie depuis 2020.

Par ailleurs, le processus législatif, via la commission Ways and Means, puis le Sénat et le gouverneur, laisse place à des amendements. Effectivement, des groupes crypto pourraient pousser pour réduire le taux ou limiter son champ.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Chainlink.

Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et la menace d’une fuite des capitaux vers le Wyoming freinent l’optimisme. Cette taxe pourrait faire de New York un modèle fiscal, mais la prudence reste de mise.

