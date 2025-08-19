Hong Kong : CMB International lance le trading crypto régulé

Pour Résumer

CMB lance trading crypto régulé à Hong Kong.

Bitcoin grimpe à 119 800 €.

Hong Kong dope l’adoption crypto institutionnelle.

CMB International : un pionnier dans la finance crypto

Hong Kong fait des vagues. En effet, le 18 août 2025, CMB International Securities, filiale de China Merchants Bank, devient la première firme chinoise affiliée à une banque à offrir un trading crypto régulé, sous licences SFC de type 1 et 7.

Par ailleurs, la plateforme, accessible via une app mobile, permet de trader Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Tether (USDT) 24/7.

Effectivement, seuls les investisseurs qualifiés, avec un portefeuille supérieur à 1 million de dollars, y accèdent après des vérifications KYC et AML strictes.

D’ailleurs, CMB gère 130 milliards de yuans d’actifs, selon ses rapports 2024, et s’associe à OKX Planet pour garantir liquidité et stabilité. Cependant, la limitation aux trois cryptos majeures pourrait freiner les traders cherchant plus de diversité.

Par ailleurs, l’approche prudente, avec des audits tiers et un stockage à froid, renforce la sécurité. Effectivement, CMB fusionne finance traditionnelle et crypto, alignée sur la vision de Hong Kong comme hub numérique.

Le marché crypto en ébullition

Ce lancement secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,6 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, Hong Kong, avec sa Stablecoin Ordinance du 1er août 2025, attire les géants comme JD.com et Circle, qui explorent des licences stablecoin.

D’ailleurs, ZA Bank et Mox Bank, pionniers crypto depuis 2024, enregistrent 1,5 milliard de dollars de flux en juillet. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques.

Par ailleurs, la tokenisation du fonds HK-Singapore de CMB sur Solana, via DigiFT, dope l’innovation. Effectivement, ce cadre régulé attire les institutions, avec 40 plateformes licenciées, dont HashKey et OSL.

Perspectives : un hub crypto mondial ?

Ce move pourrait tout changer. En effet, CMB International vise à intégrer crypto et actions dans un compte unique, ciblant les investisseurs institutionnels.

Par ailleurs, des firmes comme Guotai Junan et Tianfeng International préparent des services similaires, signalant une vague d’adoption. Effectivement, Hong Kong pourrait capter 10 % des flux crypto asiatiques, soit 50 milliards de dollars d’ici 2027.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et la mainmise chinoise sur les institutions pourraient freiner l’élan.

Ce lancement positionne Hong Kong comme un leader crypto, mais la prudence reste de mise.

