Deux milliards de USDT émis : Tether relance les marchés crypto

Pour Résumer

Tether a créé 2 milliards d’USDT.

Le marché crypto reste instable et manque de souffle.

Cette émission pourrait relancer la liquidité, mais accentue la dépendance à Tether.

Tether, entre moteur de liquidité et controverses

Cette injection de liquidité intervient alors que le Bitcoin et les principales altcoins subissaient une pression baissière depuis plusieurs semaines. Historiquement, les émissions de Tether précèdent souvent une reprise de la dynamique haussière, en alimentant les marchés de liquidités nouvelles.

Les traders interprètent ces mintings massifs comme des signes que la demande d’USDT, et donc de crypto, reste soutenue.

Créé en 2014, Tether est devenu le premier stablecoin du marché. En 2025, sa capitalisation a dépassé les 120 milliards de dollars. Son rôle est crucial. Véritable une porte d’entrée rapide et liquide pour les investisseurs, il sert aussi de monnaie d’échange principale sur la majorité des plateformes d’échange crypto.

Cependant, l’entreprise est régulièrement critiquée pour son manque de transparence. Ses réserves, censées garantir l’équivalence 1:1 entre chaque USDT et le dollar américain, ont fait l’objet de nombreuses enquêtes. Malgré cela, Tether conserve sa position dominante face à ses concurrents comme USDC de Circle ou DAI. Il reste donc un outil incontournable pour la liquidité globale du marché.

Les investisseurs et analystes se divisent. Certains voient dans cette émission le signe d’un retour d’un cycle haussier. Et ce notamment à l’approche de la fin du troisième trimestre. D’autres, plus sceptiques, s’inquiètent du manque de clarté autour de l’usage réel de ces fonds. Ils rappellent également que Tether est régulièrement dans le viseur des régulateurs internationaux.

Des figures influentes de la crypto sur X estiment que ce « mint » massif pourrait être utilisé pour soutenir artificiellement les cours du Bitcoin.

D’autres pensent au contraire que la hausse de la demande en stablecoins est naturelle, car les investisseurs préfèrent attendre en USDT avant de se repositionner sur le marché.

Quel impact pour le marché crypto ?

L’annonce de cette émission d’USDT tombe dans un contexte plutôt agité. Depuis le printemps dernier, le Bitcoin a connu plusieurs secousses. Oscillant entre 54 000 et 63 000 dollars, il n’est pas vraiment parvenu à se stabiliser. Pendant ce temps, les altcoins, eux, peinent toujours à retrouver la dynamique folle qu’on avait connue entre 2021 et 2022.

L’arrivée de 2 milliards d’USDT en plus sur le marché pourrait bien relancer les échanges et redonner un peu de souffle à la liquidité, qui en a bien besoin.

En même temps, les régulateurs serrent la vis, surtout en Europe avec le nouveau règlement MiCA. Celui-ci impose désormais plus de transparence aux émetteurs de stablecoins. En s’adaptant à ces nouvelles règles, Tether pourrait même renforcer sa position de leader.

À court terme, cette injection massive de tokens pourrait attirer davantage de capitaux vers le Bitcoin et certaines altcoins. Et si la tendance se maintient, cela pourrait redonner un peu de confiance aux investisseurs d’ici à la fin de l’été.

Mais au fond, cette opération soulève une question qui fâche : l’écosystème crypto dépend toujours énormément d’un acteur centralisé comme Tether. Un sujet qui, visiblement, continue de diviser la communauté.

Ce paradoxe – entre l’ambition de décentralisation des cryptomonnaies et le rôle central de Tether – continuera d’animer les débats. Reste à voir si cette émission record sera perçue dans quelques mois comme le catalyseur d’un nouveau bull run, ou comme une tentative de maintenir à flot un marché fragilisé.

À lire aussi :