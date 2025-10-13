LIVE – Bitcoin, Ethereum, XRP, Rebond du marché après les liquidations massives du week-end… – Toute l’actualité du 13 octobre 2025

Pour Résumer

Le marché a encaissé jusqu’à 19 milliards de dollars de liquidations ce week-end.

Bitcoin rebondit vers 115 000 $, Ethereum repasse les 4 100 $.

XRP retrouve des couleurs malgré une chute éclair de 40 %.

Après un week-end qualifié de “Crypto Black Friday”, les marchés reprennent lentement des couleurs. La tempête a balayé plus de 16 à 19 milliards de dollars de positions à effet de levier, un véritable nettoyage forcé du marché.

En cause : de nouvelles tensions entre Washington et Pékin. Donald Trump a annoncé des tarifs de 100 % sur les produits technologiques chinois. Cette décision a déclenché une panique instantanée sur les marchés à risque.

Aujourd’hui, Bitcoin se redresse autour de 115 000 $, après avoir frôlé la correction fatale sous 110 000 $. Le roi des crypto reste étonnamment résilient. Malgré la purge, les flux vers les ETF Bitcoin spot restent massifs. Les investisseurs institutionnels, eux, maintiennent clairement leur cap.

Certains analystes parlent désormais d’une phase de consolidation saine. Le marché souffle, le temps d’évacuer la pression du levier. L’objectif reste clair : viser à nouveau les 125 000 $.

Ethereum montre lui aussi des signes de reprise, franchissant de nouveau le seuil des 4 100 $, soit près de +11 % en 24 heures. Les marchés dérivés d’ETH se stabilisent, tandis que la confiance revient lentement du côté de la DeFi et des smart contracts. L’objectif technique à court terme reste la zone des 4 500 $, à condition que la volatilité retombe.

Enfin, XRP tente de se relever après une chute de plus de 40 % ce week-end, tombé brièvement sous les 1,70 $ avant de regagner du terrain. Le support à 2,73 $ demeure la ligne de défense cruciale.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

