JPYC : le Japon valide son premier stablecoin en yen

Pour Résumer

Japon approuve JPYC, stablecoin yen, pour 2025.

Bitcoin atteint 119 800 €.

JPYC vise 1 trillion de yens émis.

JPYC : une révolution réglementée

Le Japon fait des vagues. En effet, le 18 août 2025, la Financial Services Agency (FSA) annonce l’approbation de JPYC, le premier stablecoin adossé au yen, prévu pour octobre.

Par ailleurs, JPYC Inc., fintech basée à Tokyo, finalise son enregistrement comme money transfer business ce mois-ci. Effectivement, ce token, indexé 1:1 au yen, sera soutenu par des obligations d’État japonaises (JGB) et des dépôts bancaires.

D’ailleurs, JPYC ambitionne d’émettre 1 trillion de yens (6,78 milliards de dollars) d’ici 2028, attirant déjà des hedge funds. Cependant, l’exigence de réserves à 101 % dans les trois jours ouvrables garantit la stabilité, mais limite les marges.

Par ailleurs, contrairement à USDT, JPYC optera pour des blockchains publiques comme Ethereum et Polygon, assurant transparence et interopérabilité. Effectivement, ce cadre strict positionne le Japon comme pionnier des stablecoins réglementés.

Le marché crypto en ébullition

Ce virage secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,6 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, les volumes sur Binance Japan, à 25 millions de dollars par jour, reflètent l’enthousiasme pour les stablecoins locaux.

D’ailleurs, JPYC cible les paiements transfrontaliers, les règlements d’entreprise et la DeFi, réduisant les coûts de 30 % par rapport aux banques traditionnelles.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle beaucoup les risques. Par ailleurs, Circle, avec USDC approuvé en mars 2025 sur SBI VC Trade, concurrence JPYC.

Effectivement, la domination Bitcoin à 53,4 % signale une rotation vers les altcoins, mais JPYC pourrait bien capter 10 % du marché local d’ici 2026.

Perspectives : un game-changer asiatique ?

Ce stablecoin pourrait tout changer. En effet, JPYC devrait doper la demande pour les JGB, à l’image des achats de Treasuries par Tether.

Par ailleurs, Noriyuki Okabe, PDG de JPYC, estime que 100 milliards de yens de bonds seront acquis en 2026, influençant les taux d’intérêt.

Effectivement, le cadre de la Payment Services Act de 2023, classant les stablecoins comme « Electronic Payment Instruments », offre une clarté unique.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec Solana.

Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et le risque de dépeg, si les JGB perdent de la valeur, restent des pièges. Ce lancement fait du Japon un leader crypto, mais la prudence reste de mise.

À lire aussi :