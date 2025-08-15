Justin Sun attaque Bloomberg : l’affaire qui secoue l’univers TRON

Pour Résumer

Hier, Justin Sun a poursuivi Bloomberg en justice après un rapport estimant sa fortune à 12,4 milliards de dollars.

Sun conteste le rapport et cherche à empêcher la publication de ses informations personnelles, notamment ses adresses de portefeuille.

Il craint que leur divulgation le rende vulnérable aux attaques malveillantes, tandis que Bloomberg défend sa publication, arguant que c'est une pratique légitime de suivi de la richesse des milliardaires.

Justin Sun attaque Bloomberg en justice

Le 13 août 2025, Justin Sun a intenté une action en justice contre Bloomberg. Cela avait été fait juste après la publication d’un rapport sur sa fortune.

Le rapport de Bloomberg du 11 août a estimé la valeur nette de Sun à 12,4 milliards de dollars. Ces fonds sont principalement des TRX. Cependant, l’homme d’affaires affirme que ce profil ne reflète pas correctement ses actifs. Alors, Bloomberg menace de divulguer ses informations personnelles, y compris ses adresses de portefeuille.

Les accusations de Justin Sun

Le rapport de Bloomberg mentionne que Sun détient 60 milliards de tokens TRON (TRX). Pour être plus précis, cela représente environ 64 % de l’offre totale. En outre, il s’avère qu’il détient aussi 17 000 BTC, 224 000 ETH et 700 000 USDT.

Toutefois, Justin Sun n’a pas précisé ses véritables avoirs ni les sections du rapport qu’il conteste. Par ailleurs, il a déposé une ordonnance restrictive contre Bloomberg afin d’empêcher la publication de ces informations.

Risques de piratage et enlèvement

D’après Sun, la divulgation de ses adresses de portefeuille l’exposerait à des risques de piratage et d’enlèvement. Par conséquent, dans sa plainte, il a tenu à stipuler que cette révélation pourrait le rendre vulnérable aux attaques malveillantes.

Sun a accepté de fournir ses adresses de portefeuille uniquement si elles ne devaient pas être publiées.

L’opposition de Bloomberg

L’équipe juridique de Bloomberg a répondu en annonçant son intention de contester l’ordonnance restrictive de Sun. Selon eux, Sun ne peut pas prouver que la publication de son profil a causé un préjudice ou que l’entreprise a violé un quelconque accord.

Bloomberg argue que la publication d’informations publiques concernant des personnalités financières est légitime dans le cadre du suivi de la richesse des milliardaires.

L’impact sur la réputation de Sun

Cette bataille juridique met en évidence les tensions entre médias puissants et figures controversées telles que Justin Sun. Les révélations sur la richesse de Sun attirent une attention croissante.

L’affaire pourrait influencer la manière dont les médias traitent la confidentialité des informations des milliardaires à l’avenir. Sun cherche à protéger sa vie privée tout en poursuivant ses ambitions à la tête de TRON et des cryptos.

L’issue de cette affaire pourrait redéfinir les discussions sur la transparence et la sécurité dans l’écosystème crypto.

Source : Crypto News

