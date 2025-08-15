Le Bitcoin a réalisé un ATH, mais les actions du Trésor Bitcoin stagnent – pourquoi ?

Pour Résumer

Le 13 août 2025, le Bitcoin a atteint un record historique de 124 457 $, mais les actions des sociétés de trésorerie Bitcoin n'ont pas suivi.

Bien que l'Ether ait progressé de 20 % en 7 jours, il reste loin de son sommet de 2021.

Malgré la volatilité, des signes de stabilité émergent avec un investissement institutionnel dans la société Bullish de Peter Thiel.

Flambée des prix et volumes de transactions en hausse

La hausse du Bitcoin a déclenché un bon nombre de transactions, avec un volume en augmentation de 31 %. Après avoir réalisé un ATH (124 457 $), le Bitcoin a chuté brièvement sous les 120 000 $ à cause des prises de bénéfices. Ainsi, cela reflète la volatilité constante du marché, malgré la solidité des performances récentes.

Cette nouvelle percée remet en question la logique des cycles traditionnels de quatre ans pour le Bitcoin.

Can't believe Bitcoin broke all-time-highs again. Limited mainstream coverage. Limited fanfare. In fact, perp funding rates are lower than in all previous ATH breaks. Even ETF flows weren't close to previous highs. Translation: Nowhere close to the top. pic.twitter.com/ad3WbY6hBY — Nic (@nicrypto) August 14, 2025

Ether suit également la tendance

L’Ether, bien qu’en hausse, est loin d’atteindre son record de 2021. La crypto manque de peu les 4 800 $. Cependant, son augmentation de 20 % en 7 jours contraste avec la hausse timide de 2 % du Bitcoin. Ce mouvement reflète une dynamique similaire, mais avec une volatilité moins marquée que celle de son prédécesseur.

Les actions des sociétés de trésorerie Bitcoin sous-performent

Malgré la hausse du Bitcoin, les actions des sociétés de trésorerie Bitcoin ne connaissent pas de hausse comparable. Ces sociétés, comme Strategy (MSTR), sont censées offrir une exposition au Bitcoin sans détenir directement l’actif.

Pourtant, au moment où Bitcoin a atteint son ATH, l’action de MSTR avait chuté de 16 % par rapport à son précédent sommet. D’autres sociétés comme Metaplanet et Nakamoto ont vu leurs actions chuter de 50 % à 80 %.

Can someone explain like I am 5? pic.twitter.com/el4HYtDvcZ — Alexander J. Eser (@alexjeser) August 14, 2025

Les facteurs sous-jacents de cette divergence

Les actions des sociétés de trésorerie Bitcoin souffrent de préoccupations sur leur gestion des risques. C’est aussi le cas pour l’effet de levier, et de la surévaluation lors des pics spéculatifs.

En fait, ces sociétés doivent démontrer des fondamentaux solides. Concrètement cela va au-delà de la simple spéculation sur le prix du Bitcoin. Les analystes pensent que la confiance des investisseurs dépendra de la gestion du risque et de la dette de ces entreprises.

Des défis pour les sociétés de trésorerie

Les sociétés de trésorerie Bitcoin seraient sous pression à cause des nouvelles entreprises qui vénèrent les autres cryptos, comme l’Ether.

En parallèle, quelques ETF Bitcoin continuent d’afficher une forte corrélation avec les performances du BTC. De ce fait, ils attirent les investisseurs traditionnels. Cependant, la volatilité du marché reste un obstacle majeur pour ces entreprises.

Perspectives et gestion des risques

La probabilité de l’effondrement des sociétés de trésorerie Bitcoin reste faible, car le BTC est désormais un actif viable. Toutefois, ces entreprises doivent soigner leurs stratégies de risque et leur exposition à la dette pour éviter de graves turbulences.

Tant qu’elles gèrent la volatilité du Bitcoin de manière prudente, elles devraient éviter un effondrement.

Signes de stabilité malgré la volatilité

Malgré la pression à la vente et les difficultés des sociétés de trésorerie, des signes de stabilité émergent.

Ark Invest a récemment investi 170 millions de dollars dans la société Bullish, une nouvelle trésorerie Bitcoin lancée par Peter Thiel. Cela montre qu’il existe encore un intérêt institutionnel pour le secteur, même dans un environnement volatile.

Suite à cela, la prévente de Bitcoin Hyper suscite un vif intérêt, avec des attentes croissantes pour sa capacité à scaler Bitcoin. Cette initiative pourrait offrir des solutions innovantes pour l’intégration de Bitcoin dans les écosystèmes DeFi et meme coins.

Source : Mitrade

