Kohaku arrive : l’outil qui va rendre Ethereum 100% confidentiel

Pour Résumer

Kohaku introduit un framework modulaire qui permet d’ajouter une couche de confidentialité sur mesure à Ethereum.

Le système intègre Railgun et Privacy Pools pour offrir des preuves de fonds légitimes sans exposer l’identité.

Soutenu par un Privacy Cluster de 47 experts, le projet vise à standardiser la vie privée on-chain.

Un cadre pensé pour la confidentialité de demain

Kohaku se présente comme un framework complet dédié à la protection des données. Il regroupe plusieurs outils capables de masquer certaines interactions, tout en conservant l’intégrité du réseau. Cette approche “opt-in” garantit une couche privée sur mesure.

À titre d’exemple, le cadre intègre également des protocoles de confidentialité avancés comme Railgun et Privacy Pools d’Oxbow. Comme avec Tornado Cash, mais en mieux, les utilisateurs honnêtes peuvent désormais prouver la légitimité de leurs fonds tout en protégeant leur identité. D’ailleurs, la démo live lors de la Devcon a bluffé le public.

THE WORD IS OUT! huge congrats to @ethereumfndn, @VitalikButerin, @kassandraETH for demoing the Kohaku wallet. onchain privacy is entering a new stage, and we’re honoured to be a part of it. privacy, by default, right in the comfort of your wallet. Ethereum is for privacy. pic.twitter.com/DisRovcNBu — privacypools (@0xprivacypools) November 16, 2025

En plus, Kohaku reste totalement modulable. En clair, les développeurs peuvent piocher uniquement ce qui leur sert vraiment.

Cette liberté leur permet de créer des portefeuilles, des applis ou des services avec un niveau de confidentialité adapté à chaque usage. Et surtout, ça évite de repartir de zéro ou d’ajouter des couches techniques inutiles.

Enfin, Kohaku avance avec un but très simple : rendre les transactions plus discrètes, sans passer par des outils extérieurs. Après l’upgrade Fusaka, Ethereum veut arrêter de laisser les dApps se débrouiller seules avec la question de la vie privée. Avec ce cadre commun, tout devient plus clair, plus cohérent et notamment plus sûr.

Une initiative soutenue par un groupe dédié

Pour accélérer ce chantier, la fondation Ethereum a mis en place un “Privacy Cluster” composé de 47 membres. Ce groupe travaille déjà sur les questions de confidentialité, de sécurité des données et d’architecture.

Grâce à lui, Kohaku ne sort pas de nulle part : il s’appuie sur des années de recherches internes. Ce cluster rassemble des profils variés, ce qui permet d’avancer plus vite. Il est à noter que le projet est encore en développement, mais la feuille de route est déjà bien définie sur Github.

Par ailleurs, le cluster sert aussi de lien entre la fondation et les projets externes. Ethereum veut faire de Kohaku un standard ouvert. Le framework est donc publié en open-source. Les équipes indépendantes peuvent l’améliorer, corriger des points ou proposer de nouveaux modules.

La vision de Vitalik Buterin est le moteur de cette initiative. Il a déclaré, lors de la conférence Devcon, que « Privacy is freedom« . Pour lui, la vie privée offre un espace vital pour exister sans la peur d’être surveillé par des entités coercitives.

Un contexte qui pousse Ethereum à agir

Depuis plusieurs années, la transparence totale des blockchains pose un problème. Les adresses publiques permettent de suivre chaque mouvement. Cette visibilité extrême effraie encore beaucoup d’utilisateurs. Et ces derniers veulent enfin pouvoir gérer leur argent sans se sentir surveillés. Kohaku apparaît donc au bon moment.

De plus, la pression du marché devient évidente. Les plateformes et les portefeuilles cherchent des solutions simples à intégrer. Aujourd’hui déjà, l’écosystème Ethereum représente une part énorme du secteur.

Et même si l’ETH tourne autour de 3 056 $ selon les derniers relevés du marché, l’enjeu dépasse largement le prix. Le réseau doit évoluer pour rester compétitif face aux nouveaux modèles plus privés.

Pour finir, les régulations changent vite. De nombreux pays demandent des outils capables de protéger certaines données sensibles. Avec Kohaku, la blockchain propose une réponse plus propre que les solutions bricolées.

De plus, sa feuille de route réserve d’autres surprises passionnantes. L’équipe planche même sur un système pour récupérer un compte perdu sans sacrifier sa vie privée, tout en préparant déjà la protection contre les futures menaces. Cela survient après l’incident du faux wallet Ethereum qui piratait des utilisateurs de Chrome.

