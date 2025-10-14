Vos Tornado Cash sont propres ou liés à un hack ? Cette fonctionnalité le prouve

Pour Résumer

Les utilisateurs de Tornado Cash peuvent désormais confirmer que leurs fonds sont légitimes grâce à la preuve d’association de 0xBow.

Le nouvel outil de 0xBow permet de se séparer de plus de 16 000 adresses impliquées dans des activités illicites.

0xBow offre un registre public répertoriant les adresses de retrait propres et vérifiées.

Un pont entre anonymat et conformité

Le protocole Tornado Cash, basé sur la blockchain Ethereum, a été plongé au cœur d’une bataille juridique intense après avoir été lourdement sanctionné.

L’équipe 0xBow vient d’y apporter une réponse concrète : le Proof of Association (PoA). Ce nouvel outil est conçu pour aider les utilisateurs de Tornado Cash à prouver que leurs fonds proviennent de sources légitimes.

Le protocole repose sur le mécanisme zéro-knowledge proofs. Concrètement, cette technologie permet de vérifier que vos fonds sont cleans. Pour créer une preuve, il suffit que l’utilisateur fournisse une note et l’adresse de retrait.

À titre d’infos, ce mécanisme est une toute première dans son genre, selon le média TheBlock. Il s’appuie en fait sur les concepts introduits par Privacy Pools, lancé plus tôt cette année par 0xBow.

Une blackliste de plus de 16 000 adresses illicites

Le système vérifie cette adresse par rapport à une liste noire dynamique composée d’adresses connues pour des activités malveillantes. Le listing comprend plus de 16 000 adresses mises en cause dans des activités illégales. Cela incluent notamment le vol de fonds, l’hacking et diverses fraudes.

Et si l’adresse est clean, elle est enregistrée dans un registre public attestant de son intégrité, garantissant ainsi transparence et respect de la vie privée. Le registre public associé à la « Proof of Association » offre ainsi une visibilité sur les adresses légitimes. Une fonctionnalité qui aurait pu rendre coupable le développeur de protocole, Roman Storm dans son accusation.

En effet, cette méthode permet de protéger les utilisateurs en garantissant que leurs fonds ne sont pas impliqués dans des activités illicites. Elle renforce également la confiance des plateformes et des partenaires pour les fonds illégaux. Ainsi, le système offre donc une double sécurité : anonymat et légitimité.

Cette sélection permet d’offrir une garantie fiable, assurant que les opérations réalisées ne mêlent pas les fonds propres aux avoirs compromis. Grâce à ce mécanisme, les utilisateurs peuvent dissocier clairement leurs actifs légitimes des fonds entachés, sans compromettre leur anonymat.

Contexte juridique et enjeux pour Tornado Cash

À titre de rappel, Tornado Cash a souvent été au cœur des controverses depuis sa mise sur liste noire par l’OFAC des États-Unis en août 2022.

Le régulateur, l’Office of Foreign Assets Control, a accusé le protocole d’avoir facilité le blanchiment de fonds. Il parle surtout ceux qui sont liés à des groupes de hackers comme le célèbre Lazarus Group nord-coréen. Rappelons ce que groupe de hacker frappe encore jusqu’à aujourd’hui avec 23 millions de dollars envolés en août au Royaume-Uni.

Par conséquent, le protocole a vu certains de ses services bloqués, suscitant une grande incertitude juridique.

Si une décision de justice a ultérieurement levé ces sanctions, l’ombre des risques légaux plane toujours. Cela incite plusieurs plateformes d’échange et institutions financières à se montrer prudentes concernant les transactions via Tornado Cash.

En tout cas, l’introduction de cet outil ne relève pas seulement de la technologie, mais aussi de l’éthique au sein de l’espace crypto. Pour Ameen Soleimani, co-fondateur d’0xBow, il s’agit d’encourager une utilisation responsable des outils de confidentialité.

