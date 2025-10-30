La Fondation Ethereum dévoile son plan pour séduire les institutions

Pour Résumer

La Fondation Ethereum crée « Ethereum for Institutions », un hub dédié aux acteurs financiers traditionnels.

Le site met en avant la fiabilité, la domination d’Ethereum dans la DeFi et les stablecoins, et l’essor des solutions Layer 2.

Des institutions comme BlackRock, Visa et SWIFT valident déjà son rôle central dans la tokenisation et la finance blockchain.

Un guide sur mesure pour les grands acteurs

Pour la première fois, la Fondation Ethereum s’adresse directement aux entreprises traditionnelles. Son nouveau site web, « Ethereum for Institutions », sert de ressource centrale pour les banques, les gestionnaires d’actifs et les fintechs.

L’objectif est clair : leur offrir un guide étape par étape pour construire sur Ethereum et leur présenter l’écosystème en plein essor.

1/ Now live: the Ethereum for Institutions site Ethereum is the neutral, secure base layer where the world's financial value is coming onchain Today, we’re launching a new site for the builders, leaders, and institutions advancing this global movement pic.twitter.com/KGNKVaPda0 — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) October 29, 2025

En effet, les institutions pouvaient jusqu’ici se montrer réticentes, ne sachant pas par où commencer. La Fondation reconnaît que des « parcours clairs sont essentiels » pour elles. Du coup, ce site fonctionne comme une porte d’entrée officielle, démystifiant la technologie et accélérant son adoption à grande échelle.

Finalement, cette démarche est une réponse à une concurrence croissante. Elle intervient alors que les géants de la finance traditionnelle, comme Citi et Western Union, annoncent des initiatives blockchain. La Fondation Ethereum consolide ainsi la position de son réseau comme l’infrastructure de choix face à d’autres blockchains.

Les piliers de la stratégie d’attraction d’Ethereum

L’Ethereum Foundation ne se limite pas aux belles paroles, elle mise sur du concret. Le site montre clairement qu’Ethereum domine déjà plusieurs secteurs clés de la blockchain.

Par exemple, il héberge plus de la moitié du marché des stablecoins, qui pèse 308 milliards de dollars, et représente 67 % de la finance décentralisée (DeFi).

Ensuite, la sécurité et la stabilité sont au cœur de l’argumentaire. La Fondation souligne que le réseau fonctionne sans interruption depuis dix ans, sécurisé par plus de 1,1 million de validateurs. Cette fiabilité rassure les institutions, qui n’ont pas droit à l’erreur.

En plus, le portail met en avant les Layer 2, une solution clé pour accélérer les transactions. D’ailleurs, des réseaux comme Arbitrum, Base et Optimism protègent déjà plus de 50 milliards de dollars, preuve que l’écosystème inspire confiance.

Ces solutions offrent une capacité de traitement bien supérieure à la blockchain principale, avec des coûts bien plus faibles comme Bitcoin Hyper avec Bitcoin. Ensuite, elles permettent à Ethereum de gérer un volume de transactions compatible avec la finance mondiale.

Une adoption institutionnelle déjà une réalité

Pour illustrer son propos, le site cite des noms prestigieux déjà engagés sur Ethereum. Des acteurs majeurs comme BlackRock, Visa et eToro sont présentés comme des pionniers. Leurs expériences concrètes en matière de tokenisation d’actifs ou de règlement par stablecoins servent de modèles.

Par ailleurs, des déclarations de leaders industriels viennent étayer cette crédibilité. Geoffrey Kendrick de Standard Chartered affirme que toute la croissance des actifs tokenisés se fera sur Ethereum, car la finance traditionnelle lui fait confiance. Même le CIO de SWIFT, Tom Zschach, défend son potentiel pour les banques.

Ce nouveau portail va bien au-delà d’un simple site d’information. Il devient un vrai pilier de la stratégie d’Ethereum pour séduire les grands investisseurs. En formant, en rassurant et en prouvant sa solidité, la Fondation crée un pont concret entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle.

À lire aussi :