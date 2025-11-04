Krach crypto : tout baisse sauf ces 5 altcoins

Pour Résumer

Le marché crypto est en chute libre, avec Bitcoin, Ethereum et Solana fortement impactés.

Les facteurs macroéconomiques, les liquidations massives et les sorties des ETF renforcent le climat de peur.

Quelques altcoins comme Dash, ICP ou Zcash résistent et enregistrent des performances remarquables.

Une forte baisse sur les cryptos

Le Fear and Greed index, cet indice de la peur sur les marchés, est de retour au niveau « extreme fear ». Plus d’un milliard de dollars a encore été liquidé en 24 heures. Le sentiment autour des cryptomonnaies est très négatif, et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les facteurs macroéconomiques se cumulent. La baisse des taux de la Fed la semaine dernière n’aura pas suffi à rendre les investisseurs optimistes. Jerome Powell a exprimé un doute sérieux quant à la possibilité d’une nouvelle baisse de taux en décembre 2025.

Cela a tendu le marché et fait chuter les prix des cryptomonnaies dans la foulée. L’incertitude étant la pire des choses pour le sentiment de marché.

Par ailleurs, nous avons pu observer des sorties massives des ETF Bitcoin et Ethereum ces derniers jours. Nombreux sont les investisseurs qui surveillent ces flux entrants et sortants effectués par l’intermédiaire d’institutionnels comme Blackrock.

Ils prennent exemple sur ces mouvements, qu’ils soient entrants ou sortants. Ces ETF attiraient énormément de capitaux il y quelques semaines. Voir autant d’argent sortir de ces ETF est un signal négatif pour les investisseurs crypto.

Il ne faut pas oublier que le marché crypto a connu une terrible vague de liquidations le 10 octobre dernier. Plus de 20 milliards de dollars ont dip en quelques heures seulement. Bitcoin était alors passé de 122 500 $ à 109 000 $. Beaucoup d’altcoins avaient perdu jusqu’à 90 % de leur valeur.

Des millions de traders avaient vu leurs positions totalement liquidées en quelques minutes, et cela a traumatisé l’opinion générale sur les cryptos : non, la présence rassurante des institutionnels sur ce marché n’empêche en aucun cas une volatilité d’une violence rare.

Des déclarations de Donald Trump au sujet des droits de douane appliqués à la Chine avaient causé cette baisse. Malgré une rencontre plutôt positive entre les deux chefs d’État la semaine dernière, le sentiment reste négatif.

Cela peut être dû à l’imprévisibilité de Donald Trump, et au fait qu’il ait mentionné de tester ses armes nucléaires, juste après la rencontre avec Xi Jinping.

Il faut ajouter à cela que l’administration américaine est toujours en « shutdown » à cause des incertitudes budgétaires. Le climat est donc tendu, et peu rassurant pour les investisseurs qui apprécient les actifs risqués, comme les cryptomonnaies.

L’or, qui avait enfin baissé ces derniers jours, semble consolider autour des 4000 $, traduisant l’incertitude totale des investisseurs.

Mais, malgré tout, certaines cryptomonnaies résistent, et, à contre-courant de toutes les autres, font des performances impressionnantes.

Les cinq altcoins en hausse

Si certains altcoins ont énormément baissé, d’autres altcoins ont pourtant surperformé le marché de manière impressionnante.

Dash, un « privacy coin » ou jeton de confidentialité, a progressé d’environ 54 % en seulement 24 heures, ou encore 169 % sur une semaine. Cela s’explique par le regain d’appétit des investisseurs pour les cryptomonnaies appartenant au narratif de la confidentialité.

En effet, les risques de surveillance des données, ainsi que le durcissement des exigences de KYC se font de plus en plus menaçantes, rendant ce type de jetons très séduisant, malgré la baisse globale du marché.

ICP (Internet Computer) gagne quant à lui plus de 36 % en 24 heures, et plus de 60 % sur la dernière semaine. Ce token fait partie de la catégorie « IA », et profite donc de la hype de l’intelligence artificielle.

Il faut ajouter que lors de la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump, les thèmes des semi-conducteurs, des data-centers et des GPU ont été abordés de manière positive, le jeton ICP en profite donc certainement.

Zcash (ZEC) voit son cours augmenter de 21 % en une journée, et de 200 % sur un mois. L’entreprise derrière Zcash, Electric Coin Co. a sorti sa nouvelle road map la semaine dernière, renforçant grandement la confidentialité des transactions.

La feuille de route annonce par exemple des adresses éphémères pour chaque swap, ou encore en implémentant une rotation automatique des adresses transparentes.

MemeCore (M) est un memecoin dont la communauté est très puissante. Malgré une pression vendeuse globale sur le marché, le token voit son prix augmenter de 1,73 % en 24 heures, et de 17 % en un mois. Cela montre la force que peut avoir une communauté, contre un marché intégralement en baisse.

Le token Monero (XMR) fait partie, lui aussi, du narratif des jetons de confidentialité, et profite de cette vague positive. Le cours de son jeton reste stable (+ 1,22 % sur un mois). Ce mouvement de prix défensif est admirable lorsqu’on voit à quel point la plupart des autres altcoins ont violemment baissé.

En complément, il peut être intéressant de jeter un œil à la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER). Cette initiative vise à doter le réseau Bitcoin d’une couche 2 ultra‑rapide pour des transactions bon marché et des dApps, tout en restant adossée à la sécurité de Bitcoin. Elle a déjà levé plus de 12 millions $ dans sa phase de prévente.

