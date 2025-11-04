FTX recule : 49 pays sauvés de l’exclusion des remboursements

Pour Résumer

L'ex-plateforme FTX abandonne sa motion visant à exclure 49 pays des remboursements, sous la pression des créanciers.

Les investisseurs saluent ce recul, mais restent méfiants face à une possible reformulation future.

Les paiements basés sur les prix de 2022 sont jugés injustes, malgré la hausse des cryptoactifs depuis.

Une motion controversée dès le départ

Au départ, FTX Recovery Trust avait proposé de geler les remboursements dans 49 juridictions, dont la Chine, la Russie, l’Ukraine ou encore l’Arabie saoudite. L’objectif affiché ? Protéger les administrateurs du Trust de possibles représailles légales.

En effet, le transfert de fonds, qu’il s’agisse de crypto ou dollars, vers des pays où la réglementation est floue, pouvait, selon eux, exposer les dirigeants à des amendes, voire à la prison.

Mais ce plan a rapidement tourné au scandale. Les créanciers concernés ont dénoncé une mesure arbitraire et discriminatoire. D’après eux, la plupart des remboursements devaient s’effectuer en dollars américains, un actif légal dans la majorité des pays visés.

Le représentant des créanciers chinois, Weiwei Ji, a même rappelé que la Chine considère les cryptomonnaies comme des biens personnels, pas comme des actifs illégaux.

Et surtout, cette motion risquait de créer un précédent. De nombreux observateurs estimaient qu’elle aurait pu servir d’excuse pour exclure, à l’avenir, des milliers d’utilisateurs du système financier mondial sous prétexte de “risques réglementaires”.

Ce revirement s’inscrit dans une dynamique plus large, alors que FTX prévoit de rembourser 16 milliards aux créanciers dans sa troisième tranche.

Un recul stratégique après la pression

Face à la fronde, FTX Recovery Trust a finalement fait marche arrière. Le 3 novembre, le groupe a officiellement retiré sa motion “sans préjudice”, ce qui lui laisse la possibilité de la reformuler plus tard. Ce retrait libère environ 500 millions de dollars en paiements pour les créanciers de ces 49 pays.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Du côté des créanciers, c’est un “soulagement temporaire”. Beaucoup saluent une victoire symbolique contre une gestion jugée opaque et déséquilibrée. Mais la méfiance reste palpable. Rien ne garantit que FTX ne retente pas une version modifiée de la motion dans les mois à venir.

Update: The #FTX Recovery Trust filed a Notice of Withdrawal of the “Restricted Jurisdiction Procedures” motion on Nov 3. This is a victory for all potentially affected creditors. But until you receive the compensation you’re owed, stay vigilant and keep acting together. pic.twitter.com/Z1oBhHZOXk — Will的折腾纪 (@zhetengji) November 3, 2025

En interne, certains évoquent aussi un geste “politique”. L’entreprise chercherait à éviter un nouveau conflit médiatique alors que son image, déjà abîmée, peine à se redresser. Ce retrait permet donc de calmer le jeu… du moins pour l’instant.

Cette controverse renvoie aussi à l’histoire mouvementée de la plateforme. Rappelons que FTX n’était pas techniquement en faillite, selon l’ancien PDG Sam Bankman-Fried, qui affirmait qu’il restait près de 8 milliards de dollars disponibles.

Des remboursements encore contestés

Malgré cette victoire, la tension reste vive. Beaucoup de créanciers jugent les remboursements injustes, car ils sont calculés selon les prix de novembre 2022, quand FTX s’est effondrée. Or, depuis, le marché crypto a explosé : Bitcoin qui a récemment atteint un nouvel record ATH, et Solana et Ethereum ont tous repris des couleurs.

Résultat : un remboursement affiché à 143 % en dollars peut, en réalité, représenter une perte importante une fois converti dans les cryptoactifs actuels. “C’est une illusion de gain”, résume un créancier sur X (ex-Twitter).

Pour d’autres, le retrait de la motion est surtout une respiration dans une procédure longue et épuisante. FTX a reculé, certes, mais les plaies sont encore loin d’être refermées.

Entre la défiance, les recours juridiques et la bataille sur la valeur réelle des remboursements, les anciens clients de FTX n’ont pas fini d’attendre, ni de se battre pour ce qui leur revient.

Par ailleurs, cette décision envoie un message positif. Elle montre une certaine volonté de coopération. On espère que les prochaines étapes se feront dans la transparence. Les créanciers attendent des mises à jour régulières. Le processus est complexe, mais cette avancée est encourageante.

À lire aussi :