Kraken lance le trading de contrats à terme crypto régulés du CME aux États-Unis

Pour Résumer

Kraken propose désormais aux clients américains le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies via une plateforme réglementée, avec une interface intégrant également les actifs au comptant.

L’entreprise s’appuie sur des rachats stratégiques comme NinjaTrader aux États-Unis et une société d’investissement à Chypre pour obtenir des licences et renforcer sa présence sur les marchés dérivés, en Europe comme aux États-Unis.

Kraken vise une offre globale incluant cryptos, actions, devises, matières premières et titres à revenu fixe, avec une interconnexion des marchés et une infrastructure conforme aux exigences réglementaires internationales.

Kraken étend son offre de produits dérivés aux États-Unis

Avec ce lancement, les clients américains peuvent désormais spéculer sur les mouvements futurs des crypto-actifs via des contrats listés sur une bourse réglementée. La prestation offre aussi l’option d’avoir des actifs au comptant au sein d’une interface unique et réglementée.

Le service a d’abord été déployé dans quelques États américains comme le Vermont, le Mississippi, le Dakota du Nord, la Virginie-Occidentale et la capitale fédérale.

Grâce à cette entrée stratégique, Kraken fait son apparition sur le marché américain des produits dérivés encadrés par la régulation, en proposant une solution intégrée qui allie conformité et optimisation du capital pour les traders.

L’entreprise prévoit d’élargir progressivement son champ d’action, en ajoutant non seulement les matières premières et les devises, mais aussi, à terme, les actions et les produits à revenu fixe, tout en facilitant les mouvements instantanés de garanties entre différentes classes d’actifs.

Ce lancement fait suite au déploiement du trading d’actions sans commission de Kraken. Il marque une avancée plus large vers une infrastructure multi-actifs.

Kraken Derivatives US is now live in Vermont, West Virginia, North Dakota, Mississippi and District of Columbia. Coverage is expanding fast! Full access is coming. Explore futures 👉 https://t.co/SJxMiEGsqN pic.twitter.com/UqXJJovZYz — Kraken Pro (@krakenpro) July 15, 2025

Efforts d’expansion pour inclure les matières premières et les titres à revenu fixe

Kraken Derivatives US prévoit d’étendre son offre aux matières premières, aux titres à revenu fixe, aux devises et aux contrats à terme sur actions. Cela s’est produit quelques mois après le lancement par Kraken du trading d’actions sans commission pour les utilisateurs du pays.

Kraken a franchi une étape importante en avril, avec une initiative qui a permis à ses clients d’accéder à plus de 11 000 actions et fonds négociés en bourse.

La bourse a annoncé en mai le lancement de contrats à terme sur cryptomonnaies pour ses clients européens. D’ailleurs, il a récemment dévoilé une plateforme d’actions tokenisées, tout en acquérant la plateforme américaine de contrats à terme de détail NinjaTrader.

D’autres plateformes ont également pris des mesures visant à étendre leur influence respective, notamment l’acquisition de Deribit par Coinbase et l’acquisition majeure de Bitstamp par Robinhood.

L’expansion de Kraken repose sur des acquisitions stratégiques

L’entrée de Kraken sur le marché américain des contrats à terme sur cryptomonnaies découle de sa récente acquisition du courtier de détail NinjaTrader. Cette acquisition lui a permis d’obtenir des licences réglementaires et une infrastructure de compensation des contrats à terme. Grâce à cela, Kraken a pu lancer un service de produits dérivés entièrement conforme aux normes américaines.

Récemment, Kraken est aux commandes d’une entreprise d’investissement basée à Chypre afin de renforcer sa présence réglementée sur le continent européen.

Grâce à cette acquisition, la société a obtenu une licence MiFID. Donc, cela lui permet de proposer légalement des instruments dérivés dans l’Espace économique européen.

Les opérations de Kraken en Europe incluent désormais des produits comme les contrats sur différence (CFD). L’entreprise s’occupe aussi des contrats perpétuels, tous conformes aux normes en vigueur.

La vision à long terme de Kraken repose sur la création d’un écosystème de trading complet. En gros, cela réunit des cryptomonnaies, des actions et d’autres actifs financiers. Tout cela, avec pour ambition une interconnexion fluide entre les marchés et une offre élargie de produits.

Kraken continue de tirer parti d’acquisitions mondiales pour construire son écosystème multi-actifs réglementé.

Source : AInvest

