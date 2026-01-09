La Corée du Sud s’engage vers une transformation numérique de ses finances publiques

Pour Résumer

La Corée du Sud s'apprête à diriger 25% de son budget national de 499 milliards de dollars via des actifs numériques d'ici 2030.

Le gouvernement relance son programme CBDC et les jetons de dépôt pour distribuer les subventions publiques, en commençant par le secteur automobile électrique en 2026.

Des révisions législatives majeures et une intégration bancaire systématique transformeront la gestion des finances publiques sud-coréennes. .

Un plan stratégique ancré dans le pragmatisme fiscal

Le gouvernement sud-coréen intègrera son Plan d’utilisation de la monnaie numérique pour une gestion avancée de la trésorerie nationale dans la Stratégie de croissance économique 2026. L’initiative s’appuiera sur le système de paiement expérimental de la Banque de Corée, le « Projet Hangang », une plateforme CBDC (Central Bank Digital Currency) conçue pour tester la circulation et le remboursement des jetons de dépôt émis par les banques sur la blockchain centrale.

La première phase opérationnelle débutera dès 2026, en commençant par les subventions du secteur automobile électrique. Les jetons de dépôt serviront comme vouchers et allocations gouvernementales, réduisant drastiquement les délais de règlement et éliminant les fraudes. Selon les autorités, l’objectif est clair : utiliser la politique budgétaire de manière beaucoup plus proactive pour impulser une transformation majeure du pays.

Un cadre législatif en cours de consolidation

Pour concrétiser cette vision, Séoul doit d’abord adapter son environnement légal. Le gouvernement prévoit de réviser la Loi actuelle sur la gestion des fonds de la trésorerie nationale, qui exclut actuellement les jetons de dépôt de sa définition. Cette révision créera le socle juridique nécessaire à la distribution et aux paiements par jetons numériques.

Parallèlement, le ministère des Finances s’efforce de mettre en place une infrastructure numérique complète. Le système de jetons de dépôt sera intégré au Système d’information financière nationale (dBrain), permettant de numériser complètement l’exécution, la distribution et le règlement des fonds publics.

Des portefeuilles électroniques seront déployés, tandis que des négociations en cours visent à connecter ces jetons aux systèmes de point de vente des commerces de détail. En parallèle, la Commission des services financiers pilote l’adoption des stablecoins, avec des exigences strictes : les émetteurs devront détenir un capital minimal d’environ 3,43 millions de dollars et déposer 100% de leurs solides dans des obligations gouvernementales hautement liquides.

La Banque de Corée relance son programme CBDC

Après plusieurs interruptions depuis les débuts du projet il y a quatre ans, la Banque de Corée revitalise son programme CBDC pour accélérer la distribution des subventions gouvernementales. Cette résurrection intervient après un changement d’orientation vers les stablecoins sous la nouvelle administration, une transition qui a même entraîné la restructuration de l’équipe originale.

La deuxième phase du Projet Hangang ciblera spécifiquement la distribution des aides publiques. La Corée du Sud ayant alloué près de 7 milliards de dollars en allocations directes et plus de 400 millions en chèques-cadeaux régionaux ces dernières années, le potentiel d’optimisation est colossal. Les banques commerciales se préparent déjà, configurant leurs systèmes pour soutenir la distribution du won numérique. L’impact attendu dépasse le simple gain d’efficacité : réduction drastique des coûts de distribution, amélioration de la traçabilité, et accélération des délais de mise en œuvre des politiques sociales.

Les décideurs sud-coréens considèrent cette transition comme inévitable et bénéfique. Koo Yun-cheol, ministre de l’Économie et des Finances, résume l’ambition gouvernementale :

« Transformer activement la politique budgétaire pour catalyser une mutation structurelle du pays. »

