Alerte : Le Bitcoin à la merci des ordinateurs quantiques dès 2026 ?

Un quart de l'offre de Bitcoin, incluant la fortune de Satoshi Nakamoto, est menacé d'extinction par l'arrivée imminente de l'informatique quantique.

La faille réside dans l'exposition des clés publiques des anciennes adresses, que les futurs super-calculateurs pourront briser en un instant.

Seule une migration massive vers un nouveau standard cryptographique pourra sauver le réseau d'un pillage technologique sans précédent.

Le « Trésor de Satoshi » : Une cible de 100 milliards de dollars

Le danger vient du passé. Aux premières heures de la blockchain, entre 2009 et 2010, la sécurité du Bitcoin était différente. Les adresses de type « P2PK » affichent votre clé publique aux yeux de tous.

Pour un ordinateur classique, c’est indéchiffrable. Mais pour un processeur quantique utilisant l’algorithme de Shor, c’est une porte ouverte. Près de 25 % de l’offre totale de BTC dort sur ces adresses vulnérables.

Ce butin colossal, qui inclut le million de bitcoins minés par le créateur du réseau, pourrait devenir le plus grand hold-up technologique de l’histoire de l’humanité si la suprématie quantique est atteinte avant la mise à jour du protocole.

Votre portefeuille est-il une passoire numérique ?

Si vous détenez des bitcoins sur des adresses modernes (SegWit ou Taproot), vous vous pensez peut-être à l’abri. Erreur. La protection actuelle repose sur le fait que votre clé publique n’est révélée qu’au moment de signer une transaction.

Cependant, dès que vous cliquez sur « envoyer », votre clé devient visible dans la file d’attente (Mempool). Un pirate quantique ultra-rapide pourrait intercepter cette clé, générer la clé privée correspondante et détourner vos fonds vers son propre compte avant même que votre transaction ne soit validée. C’est une course contre la montre de 10 minutes (le temps d’un bloc) où l’humain n’a aucune chance face à la machine.

Le Hard Fork de la dernière chance pour sauver le BTC

La panique commence à gagner les développeurs. Pour éviter un effondrement total de la confiance, le réseau Bitcoin va devoir subir une mutation génétique radicale : le passage à la cryptographie post-quantique. Ce chantier titanesque nécessitera probablement un « Hard Fork », une mise à jour obligatoire qui forcerait chaque utilisateur à déplacer ses fonds vers de nouveaux coffres-forts numériques ultra-sécurisés.

Le problème ? Les millions de bitcoins « perdus » ou dont les propriétaires ont égaré les clés ne pourront jamais être déplacés. Ils resteront là, tels des épaves chargées d’or au fond de l’océan, attendant qu’un prédateur quantique vienne les dévorer. En 2026, la question n’est plus de savoir si le Bitcoin est solide, mais s’il peut muter assez vite pour survivre.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.

