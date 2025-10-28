La France prépare une loi pour intégrer Bitcoin dans son système monétaire

Le projet de loi : un virage pro-Bitcoin

Le projet de loi, déposé le 24 octobre 2025 par des députés Renaissance et LR, autorise les administrations publiques à accepter Bitcoin pour paiements fiscaux et services. Effectivement, les transactions seraient converties en euros via un wallet étatique.

La loi prévoit une réserve stratégique Bitcoin, inspirée de la Floride et des US. De plus, jusqu’à 1 % des réserves de change (100 milliards d’euros) pourrait être alloué à BTC, soit 1 milliard. En outre, l’effective date est fixée au 1er janvier 2026.

Ce texte s’aligne sur la position pro-crypto d’Emmanuel Macron depuis 2018. D’ailleurs, la France, avec MiCA, attire déjà 20 % des startups crypto européennes. Effectivement, cela positionne Paris comme hub Bitcoin.

En effet, la Banque de France testerait un pilote avec 10 millions d’euros en BTC. De plus, des figures comme Éric Woerth poussent l’initiative. En outre, 15 % des Français possèdent des cryptos.

Inspirations et objectifs stratégiques

La loi s’inspire des réserves US (28 988 BTC) et floridiennes. Effectivement, Bitcoin, à 114 556 $, est vu comme hedge contre l’inflation à 2,5 %.

La France veut diversifier ses réserves, dominées par l’or (2 436 tonnes) et le dollar. De plus, cela réduit la dépendance au yuan numérique. En outre, les paiements BTC via Lightning Network coûtent 0,01 € par transaction.

D’ailleurs, le Trésor public pourrait économiser 500 millions d’euros en frais bancaires. Effectivement, cela dope l’adoption retail.

En effet, la loi exige une conversion immédiate en euros pour éviter la volatilité. De plus, la ACPR supervise les wallets étatiques. En outre, cela attire les mineurs verts en France.

Impacts sur l’écosystème crypto

Cette loi dope le marché. Bitcoin grimpe à 114 556 $, avec une capitalisation à 3 800 milliards de dollars. Effectivement, Solana gagne 2 % à 200,75 $.

La DeFi, avec une TVL à 90 milliards, bénéficie de l’élan. De plus, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. En outre, Ethereum, à 4 264 $, résiste.

Cependant, des critiques émergent. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, la volatilité à 20 % inquiète les conservateurs.

D’ailleurs, les exchanges comme Binance France renforcent la conformité. Effectivement, les flux illicites chutent de 35 %. En outre, la confiance institutionnelle monte.

Perspectives : la France, leader crypto européen ?

Cette loi peut-elle faire de la France un pionnier ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto européen à 1 000 milliards d’ici 2027. Effectivement, Paris attire les talents.

De plus, des pays comme l’Allemagne suivent. En outre, un euro numérique complémentaire est testé. D’ailleurs, 10 milliards d’investissements sont attendus.

Cependant, des défis subsistent. En effet, l’opposition de gauche craint la spéculation. De plus, des hacks, à 1,2 milliard en 2024, menacent.

Octobre 2025 marque un tournant. Effectivement, la France pourrait redessiner l’Europe crypto. La prudence s’impose pour les investisseurs.

