Le régime pilote européen : un test qui vire au blocage

Le cadre actuel, pensé comme un laboratoire sécurisé, freine désormais les entreprises souhaitant transformer le secteur de la tokenisation d’actifs réels.

Les plafonds d’émission trop bas et les critères d’éligibilité trop stricts empêchent les plateformes régulées de passer à l’échelle industrielle nécessaire pour rester compétitives. Ce dispositif, qui devait servir de tremplin technologique, s’est transformé en une véritable barrière administrative figeant les acteurs dans une expérimentation sans fin.

Pendant que les infrastructures mondiales adoptent le règlement instantané des transactions, les entreprises européennes restent entravées par des licences temporaires. Cette situation est alarmante car les flux financiers sont de plus en plus mobiles et cherchent naturellement le plus de fluidité opérationnelle possible.

Les experts avertissent que le retard accumulé par rapport aux États-Unis ou à l’Asie pourrait devenir impossible à rattraper sans une révision urgente.

Des ajustements techniques pour sauver la finance on-chain

Pour éviter le déclin, un collectif d’opérateurs propose des correctifs ciblés capables de libérer enfin le potentiel des marchés décentralisés.

Ces recommandations visent à élargir la gamme des actifs tokenisables et à supprimer les limites de durée imposées aux licences d’exploitation. L’objectif majeur est de permettre aux entreprises de planifier leurs investissements sur le long terme grâce à une visibilité juridique renforcée.

Au-delà de l’aspect technique, c’est la souveraineté financière de l’Union européenne qui se joue face aux géants américains déjà opérationnels. Une mise en œuvre trop tardive de ces réformes pourrait priver l’Union européenne d’une place de choix lors de la définition des futurs standards mondiaux de la finance.

Le secteur privé appelle donc le Parlement à transformer ces besoins techniques en une réalité législative concrète dès l’année 2026.

L’urgence de transformer un cadre normatif devenu trop étroit

Le passage vers des infrastructures financières 100 % numériques est un changement de paradigme auquel l’Europe doit s’adapter sans délai sous peine de disparaître.

Si la réglementation ne gagne pas en agilité, la fuite des activités d’émission et de règlement vers l’étranger pourrait devenir irréversible. La protection des investisseurs est une priorité absolue, mais elle ne doit pas servir d’excuse à une stagnation technologique qui pénalise toute l’économie européenne.

Le succès de la finance numérique dépendra de la capacité des élus à concilier la sécurité des marchés et la souplesse commerciale. Le prochain débat parlementaire déterminera si l’Europe restera une simple spectatrice ou si elle deviendra un moteur de la finance numérique de demain à l’échelle globale.

L’heure n’est plus à la simple observation, mais à une transformation profonde de nos règles pour ne pas laisser s’échapper les liquidités mondiales.

