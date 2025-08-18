Lazarus frappe dans l’ombre, 23 M$ envolés au Royaume-Uni

Pour Résumer

Le groupe Lazarus, lié à la Corée du Nord, est responsable du vol de 22,8 millions de dollars sur l'exchange Lykke.

L'attaque a contraint Lykke à fermer et a déclenché des poursuites légales contre la société.

Lykke a été liquidée après des sanctions, des plaintes clients, et la faillite de son fondateur, Richard Olsen.

L’attaque a visé BTC, ETH et autres actifs

L’escroquerie de 23 M$ a été orchestrée par le groupe Lazarus. Ce sont des hackers soutenus par l’État nord-coréen. Ces cybercriminels ont ciblé le Bitcoin, l’Ethereum, et d’autres cryptos.

En gros, l’attaque a entraîné la perte de fonds importants et a contraint Lykke à suspendre ses activités.

🇬🇧 The British Treasury’s sanctions office has accused the Lazarus Group of orchestrating the $23 million crypto heist that brought down British startup Lykke.#Lykke #CryptoHeist #LazarusGrouphttps://t.co/shjOYbYirT — Cryptonews.com (@cryptonews) August 18, 2025

La liquidation de la plateforme suisse Lykke

Lykke, fondée en 2015 par Richard Olsen, offrait précédemment des transactions sans frais. Après l’attaque, la plateforme suisse, enregistrée au Royaume-Uni, a suspendu ses opérations. Ainsi, cela a mis fin à son modèle.

Les autorités britanniques ont rapidement attribué cet incident aux cyberacteurs soutenus par la Corée du Nord. Ensuite, ils ont signalé une grave brèche de sécurité. Lykke a perdu une grande quantité de cryptomonnaies avant d’être forcée de suspendre la négociation des actifs.

La polémique autour de l’identité des attaquants

Whitestream, une organisation israélienne spécialisée dans la recherche sur les cryptomonnaies, a également accusé Lazarus d’être responsable du piratage. Par ailleurs, les fonds volés ont été blanchis via des plateformes qui facilitent l’anonymat des transactions.

Certains experts réfutent cette analyse et estiment que les preuves disponibles ne serviront jamais à identifier les attaquants. Plus précisément, elle empêchera de désigner les responsables du piratage avec certitude.

Lykke confronté à des poursuites et des sanctions

En 2023, la FCA avait officiellement averti Lykke qu’elle n’avait pas l’autorisation d’offrir des services financiers au Royaume-Uni. C’est seulement à la suite de l’attaque que la société a suspendu ses opérations. Ensuite, en décembre de la même année, elle a fermé ses portes définitivement.

Suite à cela, plus de 70 clients ont porté plainte et ont réclamé 5,7 millions de livres de compensation. Puis, après l’attaque majeure, la société mère de Lykke a été mise en liquidation. Richard Olsen, fondateur de Lykke, a été déclaré en faillite en janvier. Cela, après l’effondrement de la plateforme.

We’ve issued 120 new #FCAwarnings to unauthorised and clone firms in the last 7 days. Protect yourself and find all recent warnings https://t.co/F6gjRRqNx5 pic.twitter.com/SyccPCE7bC — Financial Conduct Authority (@TheFCA) August 15, 2025

Lazarus et les braquages mondiaux de cryptomonnaies

À l’échelle mondiale, le groupe Lazarus est responsable de plusieurs attaques contre des plateformes cryptos. Pire, ils emploient des techniques avancées afin de contourner la sécurité des plateformes et pour blanchir les fonds volés.

Pour conclure, c’est un incident qui souligne les risques croissants de l’insécurité des plateformes et des défis des régulations internationales.

Source : Mitrade

