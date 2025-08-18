IOTA en plein essor après sa mise à niveau stratégique

Pour Résumer

L'upgrade Rebased d'IOTA a introduit plus de décentralisation et des rendements de staking de 13 %, attirant l'attention des investisseurs.

Le TVL d'IOTA a atteint 36 millions de dollars, avec une forte hausse des transactions et une adoption croissante.

Si le prix dépasse 0,2742 $, un rallye vers 0,50 $ semble possible, renforçant la confiance dans la plateforme.

L’upgrade Rebased : des résultats prometteurs

Lancé il y a quelques mois, l’upgrade Rebased a introduit une plus grande décentralisation avec l’ajout de nouveaux validateurs. Ainsi, cela a permis aux détenteurs de IOTA de staker leurs tokens pour des rendements de 13 %. Par la suite, la crypto a surpassé de nombreuses autres cryptomonnaies.

Ces rendements, combinés à une activité de transaction en forte hausse, font de IOTA une valeur montante.

[ICYMI] IOTA is rewriting the rules of global trade trust. At the @MalaysiaBCW @kowei1995 shared with @CoinRank_io how government partnerships and compliance are powering a new global standard. Let’s walk through the full interview ⬇️ — IOTA (@iota) August 17, 2025

Croissance du TVL et de l’activité des transactions

IOTA a atteint un TVL de 36 millions de dollars, un bond notable par rapport à ses 10 millions de juillet. Le plus grand pool de staking, Swirl, a vu son TVL augmenter de 2,8 % pour atteindre 17,14 millions de dollars.

Pools Finance et Virtue ont respectivement augmenté leur TVL à 11 millions et 8,14 millions de dollars. Cette progression témoigne d’un écosystème solide, avec des investissements croissants qui renforcent la confiance dans la plateforme.

L’évolution des transactions et la hausse de la demande

IOTA a traité 779 900 transactions au cours des 30 derniers jours, soit une hausse de 31 % par rapport au mois précédent. Ce chiffre souligne une adoption croissante, avec de plus en plus d’utilisateurs interagissant activement avec le réseau.

Analyse technique du prix d’IOTA

"Everyday users are getting a seat at the global trade table." IOTA’s DeFi ecosystem staking, DEXs, and lending will soon integrate real-world assets like “RWA-Fi,” trade Fi and open global commerce to all. — IOTA (@iota) August 17, 2025

Le graphique journalier montre que le token IOTA a formé un modèle en double creux à 0,1420 $. Ce modèle suggère un retournement haussier, avec un point clé à 0,2742 $, représentant la résistance majeure.

Point clé de résistance : Le prix d’IOTA a franchi les moyennes mobiles de 50 et 100 jours, et pourrait tester à nouveau 0,2742 $.

: Le prix d’IOTA a franchi les moyennes mobiles de 50 et 100 jours, et pourrait tester à nouveau 0,2742 $. Objectif haussier : Si IOTA dépasse ce niveau, un rallye vers 0,50 $ (soit une hausse de 135 % par rapport au niveau actuel) est envisageable.

Cependant, une chute sous le point du double creux invaliderait cette prévision haussière.

Les perspectives de IOTA

IOTA offre un staking à 13 %, bien au-dessus de la moyenne du marché. Sa croissance est stable avec un TVL et des transactions en hausse qui témoignent de l’adoption croissante de la plateforme.

Ses objectifs à court terme sont le franchissement de 0,2742 $ qui ouvrirait la voie à une montée vers 0,50 $. IOTA continue de surprendre par sa résilience et son évolution rapide, attirant ainsi les investisseurs et les développeurs.

Source : AInvest

