Le bull run est lancé : et si c’était votre chance de faire x1000 ?

Pour Résumer

Bitcoin atteint 119 800 €.

Altseason dope Solana, EigenLayer, Pepe.

Un x1000 est possible en 2025.

Solana : le géant prêt à exploser

Le marché crypto s’embrase. En effet, Solana (SOL), à 185 €, grimpe de 12 % en 24 heures, avec une capitalisation de 86 milliards d’euros.

Par ailleurs, son écosystème, avec 1,2 million d’adresses actives par jour, explose grâce à des ETF en attente aux États-Unis. Effectivement, les analystes visent 1 000 € d’ici fin 2025, soit un x5, porté par la scalabilité et l’adoption DeFi.

D’ailleurs, les volumes sur Solana, à 3,5 milliards d’euros par jour, dépassent ceux d’Ethereum.

Cependant, un RSI à 64 frôle la zone surachetée, risquant une correction à 150 € si les prises de bénéfices s’intensifient.

Par ailleurs, des projets comme Bitcoin Hyper ($HYPER), une layer-2 pour Bitcoin, lève 7,2 millions de dollars en presale, surfant sur le hype du bull run. Effectivement, Solana reste un pilier pour les investisseurs cherchant des gains massifs.

EigenLayer et Pepe : les pépites du bull run

Ces altcoins secouent l’écosystème. EigenLayer (EIGEN), à 1,76 €, révolutionne Ethereum avec le restaking, sécurisant plusieurs réseaux avec des ETH stakés.

Par ailleurs, sa capitalisation de 690 millions d’euros pourrait bondir à 7 milliards, un x10, selon Grok. Effectivement, 68 % des protocoles DeFi adoptent EigenLayer, renforçant son potentiel.

D’ailleurs, Pepe (PEPE), à 0,000011 €, capitalise sur sa communauté de 1,2 million de followers. Les analystes visent 0,01 €, soit un x900, dopé par des listings sur Binance.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques. Effectivement, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), et une domination Bitcoin à 53,4 % signalent une rotation vers les altcoins.

Par ailleurs, les volumes sur Uniswap, en hausse de 18 %, amplifient l’élan.

Perspectives : saisir le x1000 ?

Ce bull run pourrait tout changer. En effet, l’Altcoin Season Index, à 53, approche le seuil de 75, confirmant une altseason imminente. Par ailleurs, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 200 milliards d’euros vers les altcoins.

Effectivement, des ETF altcoins attendus pour Q3 2025 et l’inauguration de Trump en 2026 pourraient propulser ce rally.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP.

Cependant, la volatilité, avec un Nasdaq en repli de 1,4 % à 17 600 points, reste un piège. Ce bull run offre une chance de x1000, mais la prudence reste de mise.

