Wallet piégé : près d’1 M$ envolé en quelques secondes

Pour Résumer

Un wallet piégé vole 1 million de dollars.

Le Bitcoin atteint 119 800 €.

Les arnaques crypto restent une menace.

Un wallet piégé par une mise à jour vérolée

Ce hack fait des vagues. En effet, le 7 août 2025, un utilisateur du wallet Phantom, basé sur Solana, perd 1 million de dollars après une mise à jour frauduleuse.

Par ailleurs, l’application, déguisée en mise à jour légitime, a déconnecté l’utilisateur, permettant aux hackers de vider ses fonds en quelques secondes. Effectivement, l’attaque a exploité une faille dans une extension Chrome imitant Phantom.

D’ailleurs, ce type d’arnaque prolifère : 150 extensions malveillantes, imitant MetaMask ou Exodus, ont causé 1,2 million de dollars de pertes en 2025. Les hackers utilisent l’IA pour créer des copies convaincantes, activant alors des malwares post-installation.

Cependant, Phantom a réagi en publiant une alerte et en collaborant avec Chainalysis pour traquer les fonds.

Par ailleurs, l’utilisateur, négligeant la vérification de l’extension, a signé une transaction piégée. Effectivement, ce drame souligne l’importance de la vigilance dans un écosystème vulnérable.

Le marché crypto sous tension

Ce hack secoue l’écosystème. Le Bitcoin bondit de 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum gagne 1,6 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, les volumes sur les DEX, comme Uniswap, grimpent de 18 %, montrant une résilience malgré les arnaques.

D’ailleurs, les stablecoins, comme USDT, dominent 43 % des transactions crypto, offrant une alternative sécurisée face aux hacks. Mais cependant, un piratage de 30 millions de dollars en juillet 2025 rappelle les risques persistants.

Et d’un autre côté, les ETF Ethereum, avec 10,83 milliards de dollars d’inflows nets, attirent les institutionnels, mais les wallets non-custodial restent une cible.

Effectivement, la baisse des fonds sur les exchanges, à 15,28 millions d’ETH, un plus bas depuis 2016, pousse les utilisateurs vers des solutions auto-gérées, mais vulnérables.

Perspectives : comment éviter le piège ?

Ce drame pourrait changer les comportements. En effet, les experts, comme SlowMist, recommandent de vérifier les sources des mises à jour via des canaux officiels et d’utiliser des portefeuilles matériels authentiques.

Par ailleurs, les wallets comme Ledger, malgré des arnaques à 6,9 millions de dollars via des appareils piégés sur TikTok, restent plus sûrs s’achetés directement.

Effectivement, l’éducation des utilisateurs est cruciale pour contrer les 247 millions de dollars de pertes liées aux fraudes en 2024.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme XRP.

Cependant, la volatilité, avec un Nasdaq en repli de 1,4 % à 17 600 points, et la sophistication croissante des scams, restent des pièges. Ce hack de 1 million de dollars alerte sur les dangers du Web3, mais la prudence reste de mise.

À lire aussi :