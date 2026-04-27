Western Union s’apprête à lancer l’USDPT, un stablecoin indexé sur le dollar américain et émis par Anchorage Digital Bank sur la blockchain Solana, dès le mois prochain. Ce lancement s’accompagnera d’un produit de carte prépayée destiné aux consommateurs appelé « Stable Card ».

Selon les informations de The Block, ce déploiement étendrait les circuits de règlement en stablecoins au réseau de Western Union, qui compte plus de 360 000 points de retrait d’espèces dans plus de 200 pays et territoires.

Cette annonce ne signifie pas simplement que Western Union ajoute un produit crypto. Il s’agit d’un opérateur de transfert de fonds traditionnel qui tente de restructurer l’architecture de règlement sous-jacente des paiements transfrontaliers au niveau de l’infrastructure.

NEWS: During its Q1 earnings call, @WesternUnion said its @Solana-based U.S. dollar stablecoin $USDPT is in final-stage preparation and expected to launch next month as an alternate to SWIFT for cross-border settlements. pic.twitter.com/vR9VgTUtuV — SolanaFloor (@SolanaFloor) April 27, 2026

L’importance structurelle réside moins dans l’émission du stablecoin elle-même que dans l’échelle du réseau physique et numérique que Western Union propose d’y connecter.

Un stablecoin disposant de 360 000 points de sortie d’argent liquide et prenant en charge la conversion dans 130 devises est un instrument différent de la plupart des stablecoins actuellement en circulation.

Le réseau d’actifs numériques de Western Union : fonctionnement réel des mécanismes de l’USDPT et de la Stable Card

Le mécanisme fonctionne comme suit : l’USDPT est émis par Anchorage Digital Bank, une banque d’actifs numériques à charte fédérale, fournissant un cadre réglementaire que la plupart des émetteurs privés de stablecoins ne peuvent offrir.

Le jeton fonctionne sur Solana, choisie spécifiquement pour ses faibles frais de transaction et sa capacité de débit — des caractéristiques adaptées au profil de transactions à haute fréquence et de faible valeur des corridors de transfert de fonds.

Western Union s’est associé à Crossmint, une entreprise d’infrastructure blockchain, pour connecter les interfaces de programmation (API) de portefeuille et de paiement de Crossmint directement à l’infrastructure de paiement existante de Western Union, permettant aux développeurs fintech d’intégrer l’accès à l’USDPT de manière programmatique.

Western Union to Launch Solana-Based Stablecoin USDPT Next Month Traditional cross-border remittance giant Western Union’s CEO and President Devin McGranahan said its Solana-based, U.S. dollar-backed stablecoin USDPT is in the final stages of preparation and expected to launch… pic.twitter.com/MY1ePrESLn — Wu Blockchain (@WuBlockchain) April 27, 2026

La Stable Card fonctionne comme une couche de produit distincte au-dessus de cette infrastructure.

Conçue en partenariat avec Rain, un fournisseur de portefeuilles crypto, et Visa, cette carte prépayée permet aux destinataires de détenir des USDPT et de les convertir en monnaie locale au point de vente ou lors d’un retrait au distributeur automatique — intégrant ainsi efficacement le règlement en stablecoins dans un instrument de dépense standard du réseau Visa.

Il s’agit de deux mécanismes distincts : le réseau d’actifs numériques est une couche de règlement B2B destinée aux développeurs ; la Stable Card est un produit de décaissement destiné aux consommateurs.

La capacité de Western Union à stimuler l’adoption de ces deux solutions simultanément déterminera si cela constituera un remplacement complet de l’infrastructure ou s’il restera un circuit parallèle à ses opérations fiduciaires existantes.

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