LIVE – Potentiel accord à Washington, Bitcoin, Ethereum, XRP… – Toute l’actualité du 10 novembre 2025

Pour Résumer

Le climat politique américain s’apaise et encourage un retour progressif du risque sur les marchés.

Bitcoin remonte au-dessus de 103 000 dollars après la zone critique des 100 000.

XRP attire l’attention avec une avancée concrète vers un ETF spot, pendant qu’Ethereum se stabilise.

Un marché qui profite d’un contexte politique plus lisible

Le mouvement du jour ne vient pas du secteur crypto mais bien de Washington. Les négociations pour éviter la paralysie budgétaire avancent. Cette perspective de déblocage suffit à réduire l’incertitude. On voit déjà revenir un peu de flux acheteur.

La capitalisation totale se stabilise près de 3,57 milliards de dollars. Le marché respire. Il retrouve une position intermédiaire, après plusieurs séances sous tension. Rien n’indique un retournement solide. Mais la dégradation, elle, s’est arrêtée.

Bitcoin revient au-dessus de 106 000 dollars

Le Bitcoin a brièvement glissé sous les 100 000 dollars ces derniers jours, ce qui constituait un seuil symbolique important. La remontée au-dessus de 106 000 dollars montre que les acheteurs n’ont pas abandonné le terrain. Il ne s’agit pas encore d’une reprise haussière solide.

Le mouvement ressemble davantage à une respiration technique soutenue par un climat macro plus accueillant.

En revanche, il est important que Bitcoin tienne au-dessus des 100 000 dollars de façon durable pour conserver un marché stable. En effet, tant que ce seuil reste solide, les investisseurs peuvent revenir avec davantage de conviction. S’il cède à nouveau, la pression redeviendra immédiate.

Ethereum retrouve ses appuis, XRP se distingue

En ce qui le concerne, Ethereum oscille autour de 3 600 dollars. Le recul récent a effacé une partie de l’élan, mais cette zone reste logique pour reconstruire. Des achats importants, bien que discrets, ont été effectués par des acteurs significatifs. Ce type de flux n’annonce pas le plus souvent une augmentation, mais en général cela n’est pas anodin.

XRP, quant à lui, se trouve dans une situation plus complexe. Plusieurs dossiers réglementaires pour des ETF XRP spot ont été déposés. Certes, cela ne garantit rien, puisque ces derniers sont toujours en attentes d’être validé par la SEC, mais leurs adoptions pourrait radicalement changer la donne.

Si le marché global reste stable, et que le shutdown américain prend fin, XRP pourrait gagner en vitesse par rapport à la majorité des altcoins.

