Top tendances crypto : ces 6 coins enflamment les réseaux sociaux

Pour Résumer

Bonk, Shiba Inu, Toncoin, Pudgy Penguins, Little Pepe et Sei dominent les réseaux sociaux.

Leur popularité repose sur des communautés actives et des cas d’usage variés.

La volatilité et la spéculation restent des risques majeurs à surveiller. .

Bonk et Shiba Inu : les memecoins stars

Bonk (BONK) et Shiba Inu (SHIB) restent vraiment les poids lourds des memecoins. BONK, porté par Solana, affiche une capitalisation de 1,92 milliard de dollars à 0,00001324 $. Son intégration dans BonkSwap et un burn de 1,5 trillion de tokens en juin 2025 boostent sa popularité.

D’ailleurs, sa communauté sur X explose, avec 300 000 mentions en 24 heures. SHIB, avec ses 9,15 milliards de dollars de capitalisation, s’appuie sur Shibarium, sa Layer 2, et un prix à 0,00001389 $. Cependant, ces memecoins attirent aussi des projets comme Bitcoin Hyper, qui surfe sur la hype Bitcoin.

Mais attention, la volatilité guette : BONK a chuté de 12 % en mai 2025, et SHIB peine à dépasser son ATH de 2021. Malgré tout, leurs écosystèmes et leurs fans fervents en font des incontournables.

Toncoin et Sei : l’avenir des blockchains rapides

Toncoin (TON), lié à Telegram, cartonne avec une capitalisation de 14,82 milliards de dollars et un prix de 5,84 . Sa blockchain ultra-rapide, capable de 104 000 TPS, séduit les développeurs dApps.

Par ailleurs, 450 000 portefeuilles actifs quotidiens sur TON dopent sa visibilité sur Telegram. Sei (SEI), avec sa blockchain Layer 1 optimisée pour le trading, grimpe à 0,92et 2,41 milliards de dollars de capitalisation.

Effectivement, Sei attire les traders grâce à ses frais réduits et sa vitesse, avec une hausse de 14,5 % en 24 heures. Mais attention : une correction du marché pourrait freiner leur élan, comme en avril 2025, où TON a perdu 8 %. Leur adoption massive reste leur principal atout.

Pudgy Penguins et Little Pepe : la nouvelle vague

Pudgy Penguins (PENGU), un projet NFT devenu memecoin sur Ethereum, explose à 0,78 $ avec une capitalisation de 1,67 milliard de dollars. Sa communauté, boostée par des airdrops et des jeux P2E, génère 210 000 mentions sur X. Little Pepe (LILPEPE), en prévente à 0,0014 $, a levé 5,2 millions de dollars grâce à son Pepe Pump Pad, une Layer 2 pour lancer des memecoins.

Par ailleurs, LILPEPE séduit avec ses frais nuls et sa protection anti-bots, mais son absence de track record inquiète. Cependant, une chute soudaine du marché pourrait refroidir l’enthousiasme.

Un engouement à double tranchant

Ces six coins dominent grâce à leurs communautés et leurs innovations. Bonk et Shiba Inu s’appuient sur des écosystèmes établis, Toncoin et Sei misent sur la vitesse, tandis que Pudgy Penguins et Little Pepe surfent sur la hype NFT et memecoin.

Effectivement, l’engouement sur X et Telegram, avec 1,2 million de mentions combinées en 24 heures, reflète leur popularité.

Mais la spéculation reste un risque. Les memecoins, peuvent s’effondrer. En conclusion, ces cryptos offrent des opportunités, mais un DYOR rigoureux est crucial pour naviguer cet été volatile.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.