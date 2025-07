Prix du Bitcoin : jusqu’où pourrait-il monter d’ici fin 2025 ?

Les analystes s’attendent à une évolution significative des cours si la Chambre des représentants vote en faveur du GENIUS Act. Cela en fait une législation susceptible de déclencher une nouvelle impulsion à la hausse.

Historiquement, certains événements politiques ont influencé le cours du Bitcoin. Par exemple, lors de l’élection de Trump et après l’approbation de plusieurs projets, la valeur du BTC a fortement progressé. Ces exemples ont conduit les experts à penser que la loi GENIUS déclenchera de la même manière une reprise. Le Bitcoin pourrait ainsi dépasser son seuil actuel.

Avec l’adoption de la GENIUS Act, son prix cible est estimé autour de 150 000 $. Cette projection s’appuie sur une analyse technique soulignant la récente tendance haussière et l’appui des principales moyennes mobiles. Le BTC a déjà franchi plusieurs résistances, et si la loi passe, les experts prévoient une poursuite de cette dynamique.

"It's gonna happen in the next 6 months, this is the golden age of digital assets" 🚀 pic.twitter.com/ungcHfx9X0

JUST IN: Fox Business discussing Bitcoin potentially hitting $150,000 this year 👀

Ray Wang, fondateur de Constellation Research, ne s’est pas limité aux discussions sur les cryptomonnaies. Il a mis en parallèle la montée du Bitcoin avec l’essor de l’intelligence artificielle. Cet expert a souligné la domination de Nvidia dans le domaine des semi-conducteurs. En outre, il a noté la hausse du cours de l’action Nvidia. Cette dernière se négocie actuellement autour de 170 $, et a prédit qu’elle pourrait atteindre 200 $ d’ici la fin de l’année.

Wang estime que la levée de l’interdiction des puces électroniques en Chine et l’essor des projets d’IA souveraine vont stimuler encore davantage la demande pour le matériel de Nvidia. L’intelligence numérique double tous les sept mois, a déclaré Wang, suggérant que l’IA et la cryptomonnaie font partie du même cycle technologique transformateur.

" $NVDA is expected to procure between 600K and 800K units of SOCAMM this year."

This will be supplied by Micron given their industry-FIRST qualification. https://t.co/1QQdNV1gZJ pic.twitter.com/RGvZFxZ4lK

— Ray Wang (@rwang07) July 17, 2025