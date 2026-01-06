Les Meme Coins atteignent 51 milliards de dollars alors que le projet Mine-to-Earn PepeNode clôture sa prévente dans 72 heures

Lundi 5 janvier 2025 – La capitalisation boursière des meme coins a désormais dépassé les 51 milliards de dollars selon les données de CoinGecko, mais un projet permettant aux utilisateurs de miner les principaux meme coins dans un jeu virtuel termine sa prévente dans seulement 72 heures.

PepeNode (PEPENODE), le premier projet mine-to-earn de la crypto, a levé plus de 2,5 millions de dollars et s’apprête à lancer un jeu unique simulant le minage réel de cryptomonnaies avec une expérience de jeu addictive. Ce lancement intervient à un moment idéal, alors que le regain d’intérêt pour les actifs à risque a suscité une vague d’attention en ce début d’année 2026.

PepeNode offre aux joueurs la possibilité de miner et de gagner des jetons de premier plan, notamment le Pepe (PEPE), le Fartcoin (FARTCOIN), et potentiellement d’autres. Plus qu’un simple moyen d’extraire de la valeur, le jeu est conçu pour être engageant, avec le jeton natif PEPENODE au cœur de son écosystème.

Alors que le lancement approche à grands pas, l’opportunité d’acquérir des PEPENODE au prix de 0,0012161 $ est presque terminée. Une fois le trading commencé, le prix pourrait ne plus jamais être aussi bas.

Le PEPE mène la reprise du secteur des Meme Coins avec un gain de 64 %

Le secteur des meme coins a bondi de 4,1 % au cours des dernières 24 heures, porté par un rallye général du marché. Alors que le Bitcoin a consolidé son statut de valeur refuge face à l’instabilité géopolitique, le BTC est passé de 93 000 $à près de 93 500$. Après un quatrième trimestre 2025 morose, l’industrie semble prête pour un fort retour en 2026.

Cette confiance renouvelée est particulièrement visible dans les secteurs à haut risque. La capitalisation boursière des meme coins a récemment franchi le seuil des 51 milliards de dollars, une reprise significative par rapport à son creux précédent de 35 milliards. Alors que les jetons sur le thème du chien ont mené la charge globale, la performance individuelle de certains actifs est encore plus impressionnante.

Si le Dogecoin (DOGE) et le Shiba Inu (SHIB) ont affiché des gains solides de 18,1 % et 18 %, ils ont été éclipsés par le PEPE, qui a grimpé de 64 % sur la même période. En tant que leader incontesté des jetons sur le thème de la grenouille, le PEPE reste le point de mire des influenceurs.

Malgré ce départ explosif, le PEPE reste 76 % en dessous de son record historique, offrant une fenêtre intéressante pour ceux qui souhaitent se positionner en vue d’une reprise complète. Cependant, l’opportunité ne se limite plus au simple achat au comptant.

For those of you who haven't been around for multiple cycles EVERY BULL RUN starts with a Memecoin And here you have it, $PEPE pic.twitter.com/59hGhNhAkB — RK (@RoaringKitty) January 2, 2026

PepeNode fait le lien entre spéculation et divertissement, permettant aux utilisateurs de gagner du PEPE en jouant à un jeu de stratégie virtuel. Mélangeant la mécanique de gestion de Zoo Tycoon et la complexité industrielle de Factorio, PepeNode offre une chance de sécuriser un actif meme de premier plan via un jeu conçu pour la communauté crypto-native.

PepeNode : Miner le futur des Meme Coins

Pour ceux qui découvrent le projet, PepeNode est une simulation de minage virtuel qui transforme la complexité du minage crypto en une expérience ludique récompensée. Contrairement aux jeux clicker répétitifs, PepeNode repose sur une stratégie profonde où la capacité à gérer les ressources dicte l’importance des récompenses en jetons.

Au lancement, chaque joueur commence avec une salle de serveurs vide pour bâtir son empire de minage. Les participants à la prévente pourront immédiatement utiliser leurs jetons PEPENODE pour acheter des nœuds, agrandir leurs installations et installer des mises à jour vitales. Le gameplay reflète la logistique réelle du minage : équilibrer la consommation d’énergie, optimiser le refroidissement et faire des choix financiers judicieux.

Cette approche stratégique se démarque des modèles P2E (Play-to-Earn) du passé qui s’effondraient souvent car ils ressemblaient trop à une corvée répétitive. En se concentrant sur un modèle qui plaît aux fans de simulations industrielles, PepeNode privilégie le plaisir réel.

Le projet assure également une durabilité à long terme grâce à une structure tokenomique robuste, incluant un mécanisme de brûlage (burn) permanent : 70 % des jetons utilisés pour les améliorations en jeu sont définitivement retirés de la circulation pour créer une pression déflationniste.

Plus que 3 jours pour rejoindre la prévente PepeNode

Il est encore temps de sécuriser des PEPENODE à prix réduit. Rendez-vous sur le site officiel de PepeNode pour acheter avec de l’ETH, BNB, USDT (ERC-20 et BEP-20), ou par carte bancaire.

Les acheteurs peuvent se connecter avec leur portefeuille préféré, comme Best Wallet, souvent cité comme le meilleur portefeuille crypto du secteur. PepeNode est listé sur l’outil de détection de nouveaux projets de Best Wallet, Upcoming Tokens.

Le contrat intelligent de PepeNode a été audité par Coinsult, garantissant la sécurité du code pour les premiers investisseurs.

Suivez le projet sur X et Telegram pour les dernières mises à jour, notamment concernant l’événement de génération de jetons (TGE).

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.

