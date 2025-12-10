Pourquoi Bitcoin Hyper capte autant l’intérêt du marché ?

Pour Résumer

HYPER capte l’élan du marché

Bitcoin Hyper (HYPER) continue d’attirer d’importants afflux de capitaux alors que Bitcoin (BTC) reste figé autour de $90 000, dans un marché qui attend encore davantage de visibilité de la part d’une Réserve fédérale prudemment accommodante.

Alors que la Fed laisse entendre qu’une baisse des taux pourrait arriver bientôt, mais que l’incertitude retient encore les grands acteurs institutionnels, le prix du BTC manque de direction. Dans le même temps, les investisseurs se tournent de plus en plus vers l’écosystème secondaire en pleine expansion de HYPER, qui a déjà levé $29,2 millions lors de sa prévente.

Conçu comme une chaîne Layer 2 haute performance reposant sur la Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper est perçu par les premiers acheteurs comme une extension naturelle du prochain cycle de croissance de Bitcoin.

Et comme HYPER servira de token de gas, d’outil de gouvernance et d’actif de staking sur l’ensemble du réseau, la demande liée à son utilité devrait progresser à mesure que l’écosystème se déploie.

Au prix actuel de la prévente, fixé à $0,013395, hyper reste à l’un de ses niveaux d’entrée les plus bas. Il ne reste que quatre heures avant la clôture de ce tour et l’ouverture d’une nouvelle étape de vente à un tarif supérieur.

L’incertitude macroéconomique fige le BTC

La Fed devrait fortement baisser les taux d’intérêt américains lors de sa réunion de politique monétaire des 9 et 10 décembre. Les marchés estiment à environ 85 à 87 % la probabilité d’une réduction de 25 points de base, largement interprétée comme un signal accommodant.

Cette détente monétaire anticipée fait suite au ralentissement des indicateurs économiques et du marché de l’emploi, poussant plusieurs responsables de la Fed à évoquer une « marge d’ajustement » à court terme.

"We're preparing for a more dovish Fed next year for more rate cuts, and we think that has ramifications for small caps, and we also think it's bullish for bitcoin," Innovator Capital Management strategist @TimUrbanowicz says. pic.twitter.com/HpZvRAGb94 — Yahoo Finance (@YahooFinance) December 8, 2025

Historiquement, des taux plus bas réduisent le coût du capital. Ils renforcent aussi la liquidité. Dans le même temps, ils diminuent l’attrait des actifs les plus sûrs. Cette dynamique tend à rediriger les flux vers les marchés dits « risk on ». Cela inclut les actions, les secteurs technologiques et, bien sûr, la crypto.

Pourtant, les ETF Bitcoin montrent encore des signes d’hésitation. La semaine dernière, les flux ont enregistré une sortie notable de $194 millions, suivie d’un retrait supplémentaire de $64 millions lundi. La seule institution maintenant une vision long terme affirmée est Strategy, qui a ajouté $963 millions de BTC cette semaine.

De son côté, Bitcoin peine à trouver un cap clair. Après un sommet à $94 000 la semaine dernière, le cours est retombé à plusieurs reprises vers $90 000, avec une brève incursion à $88 000 dimanche. Les analystes de K33 Research estiment que cette correction relève davantage de craintes à court terme que de fondamentaux fragilisés, et anticipent encore un rebond potentiel en décembre plutôt qu’une rupture durable.

Dans ce contexte, la tendance la plus nette concerne la réallocation des capitaux. Ils se dirigent massivement vers l’écosystème secondaire en développement autour de Bitcoin Hyper. Alors que la demande institutionnelle marque une pause et que le BTC consolide, la prévente de HYPER continue d’attirer les investisseurs à un rythme régulier.

Beaucoup semblent vouloir regarder au-delà du bruit ambiant. Ils misent sur un projet susceptible, selon eux, de renforcer et peut-être même de remodeler l’infrastructure économique liée à Bitcoin.

L’utilité de HYPER, une dynamique qui rappelle Ethereum

Les premiers investisseurs de Bitcoin Hyper continuent d’accumuler HYPER de manière soutenue, considérant la prévente comme une opportunité stratégique avant le lancement du réseau Layer 2.

La chaîne a été conçue pour accueillir des applications hybrides avec des performances comparables à celles de Solana. Elle s’appuie en parallèle sur une sécurité équivalente à celle de Bitcoin. Cette caractéristique est largement perçue comme une avancée majeure. Elle renforce sa capacité à supporter une infrastructure réellement évolutive.

L’un des éléments clés de cette architecture est le pont permettant de transférer du BTC vers la Layer 2. Il rend possibles des transactions quasi instantanées. Ce mécanisme ouvre la voie à des applications Bitcoin à haute vitesse. Il relie aussi directement l’activité du BTC à la demande en hyper.

Beaucoup comparent ce modèle aux débuts de l’écosystème Ethereum, lorsque la multiplication des applications avait fait exploser la demande en ETH. HYPER suit une logique similaire.

Toutes les transactions sur la Layer 2 nécessitent du HYPER, y compris celles qui s’achèvent en BTC, ce qui signifie que la croissance des applications entraînera mécaniquement une hausse de la demande en HYPER.

Le scénario du multi-x pour HYPER

Compte tenu de l’ampleur de l’écosystème en préparation, certains estiment que HYPER pourrait atteindre une valorisation bien plus élevée après son introduction sur les plateformes d’échange.

L’analyste Filip Stojanovic avance que le token pourrait valoir $0,20 s’il était listé aujourd’hui. Il évoque même un scénario à $0,35 en 2026.

>Cela représenterait des gains potentiels de 1 393 % et 2 514 % par rapport à son prix actuel de $0,013395.

Ces projections paraissent encore plus crédibles si l’on considère qu’une captation de seulement 1 % de l’offre circulante de Bitcoin. Ce qui représente environ $18 milliards, pourrait suffire à redéfinir la valorisation de HYPER. Cette dynamique économique créerait alors un mouvement suffisamment puissant pour soutenir cette nouvelle trajectoire.

Pour l’instant, la valorisation totalement diluée de HYPER atteint seulement $281 millions. Même à $0,35, sa capitalisation ne dépasserait pas $7,35 milliards. Un niveau encore relativement faible pour un écosystème capable de sécuriser des milliards de dollars de BTC.

Ce contraste entre la valorisation actuelle et le potentiel économique explique l’intérêt croissant des investisseurs. Beaucoup voient désormais dans HYPER un important réservoir de croissance à mesure que le capital commence à se repositionner.

Acheter HYPER en prévente

Pour profiter pleinement des projections haussières, les investisseurs cherchent à obtenir HYPER au prix le plus bas. La prévente apparaît donc comme la porte d’entrée privilégiée. Elle propose généralement des tokens à un tarif inférieur à leur futur prix de cotation. Un avantage clair avant l’arrivée sur les marchés.

Pendant cette phase, il est possible d’acheter des tokens directement sur le site de Bitcoin Hyper. Et ce, même en utilisant SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même une carte bancaire.

Pour simplifier cet achat, Bitcoin Hyper recommande l’utilisation de Best Wallet. De nombreux investisseurs considèrent ce dernier comme l’un des wallets les plus performants actuellement. HYPER y figure déjà dans la section Upcoming Tokens. Cela facilite le suivi et la récupération des tokens une fois le lancement effectué.

Best Wallet est disponible sur Google Play et l’Apple App Store.

Rejoignez la communauté Bitcoin Hyper sur Telegram et X pour suivre les dernières actualités.

Découvrir Bitcoin Hyper

