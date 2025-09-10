LIVE – Bitcoin, Bitcoin Hyper, Pi Network… – Toute l’actualité du 10 septembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin remonte à 112 500 $, avec une tendance haussière naissante malgré des ventes de whales.

Les altcoins reprennent vie avec une dominance BTC en recul.

Bitcoin Hyper lève presque 15 M $ et continue de séduire les investisseurs en quête d’un L2 performant.

Aujourd’hui, Bitcoin retrouve de la vigueur. Le prix franchit à nouveau les 112 500 $ après un repli modéré la veille. S’il parvient à se maintenir au-dessus des 115 000 $, un nouveau signal haussier pourrait se déclencher. Pour l’instant, le scénario reste prudent, mais l’élan haussier semble se dessiner lentement.

Du côté de Bitcoin Hyper, l’enthousiasme ne faiblit pas. La prévente de Bitcoin Hyper franchit déjà les 14,8 millions de dollars, et les 15 millions pourraient être atteints dans les prochains jours.

Le projet attire autant les petits porteurs que les investisseurs plus expérimentés. Présenté comme une Layer 2 conçue pour Bitcoin, $HYPER avance avec un socle technique solide et une communauté déjà bien mobilisée.

Pi Network, en revanche, reste figé autour de 0,34 $. La base utilisateur est là, mais sur le plan concret, le projet tourne encore au ralenti. Le KYC traîne en longueur, le mainnet reste très peu actif, et plusieurs alertes ont été émises autour de portefeuilles frauduleux. Une migration de tokens est prévue pour 60 millions d’utilisateurs, mais les doutes persistent sur la viabilité du projet.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Bitcoin Hyper, Pi Network et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

