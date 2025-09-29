LIVE – Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid, Aster… – Toute l’actualité du 29 septembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin repasse au-dessus des $111 000 avec un regain d’optimisme.

Ethereum dépasse $4 000 et sucite à nouveau l’optimisme.

Aster bondit de +26 % cette semaine et dépasse Hyperliquid sur tous les fronts.

Bitcoin et Ethereum en mode rebond

En ce retour de week-end, Bitcoin amorce un rebond solide autour de $111 000, en hausse d’environ +1,9 % sur 24 heures. Un nouveau franchissement des $115 000 pourrait booster l’appétit pour la spéculation crypto et relancer les altcoins.

Des signaux techniques positifs s’ajoutent à l’accumulation de 3,3 milliards $ par les baleines, signe d’un regain de confiance.

Michael Saylor enfonce le clou avec son mantra : “Always ₿e Stacking”, pendant qu’Eric Trump déclare que le Bitcoin dépassera 1 000 000 $ et que le 4ème trimestre 2025 sera “Incroyable”

Du côté d’Ethereum, le cap des $4 000 est franchi à nouveau preuve de la résilience du second projet le plus capitalisé.

Duel Aster vs Hyperliquid : avantage net pour Aster

Hyperliquid encaisse quant à lui un mauvais coup avec une faille à 773 000 $ sur HyperDrive, tandis que son activité ralentit. À l’inverse, Aster enchaîne les records : +26 % cette semaine, des volumes journaliers supérieurs à $20 milliards, et une valeur totale verrouillée qui dépasse le milliard.

La dynamique est spectaculaire, mais un signal d’alerte subsiste : six portefeuilles contrôlent près de 96 % de l’offre du token, un facteur de risque non négligeable si la pression vendeuse s’accélère.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, Aster, Hyperliquid et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :